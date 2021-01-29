Посвящение городу-герою Ленинграду от таицких школьников

Состоялся общешкольный конкурс чтецов, на котором ребята читали стихи о блокаде. Учителя присоединились к всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб». В классах прошли Уроки памяти, где ребятам рассказали о суровой жизни в дни Ленинградской блокады, когда главная цель была – выжить. По разным подсчетам, в городе погибло от 692 тысяч до 1,5 миллионов человек – и 97% из них умерли от голода. Единственной надеждой на завтрашний день был паек. Буханка хлеба постепенно превратилась в 125-граммовый кусочек – именно такой была минимальная норма выдачи хлеба для жителей блокадного Ленинграда.

Ученики начальной школы подготовили выставку рисунков, письма и поздравительные открытки для блокадников, проживающих в Таицком поселении.