Посвящение городу-герою Ленинграду от таицких школьников

Состоялся общешкольный
конкурс чтецов, на котором ребята читали стихи о блокаде. Учителя
присоединились к всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб». В классах прошли
Уроки памяти, где ребятам рассказали о суровой жизни в дни Ленинградской
блокады, когда главная цель была – выжить. По разным подсчетам, в городе
погибло от 692 тысяч до 1,5 миллионов человек – и 97% из них умерли от голода.
Единственной надеждой на завтрашний день был паек. Буханка хлеба постепенно
превратилась в 125-граммовый кусочек – именно такой была минимальная норма
выдачи хлеба для жителей блокадного Ленинграда.
Ученики начальной школы
подготовили выставку рисунков, письма и поздравительные открытки для
блокадников, проживающих в Таицком поселении.