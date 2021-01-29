В Гатчинском районе появилась услуга по индивидуальному вывозу мусора

Жители домовладений
Всеволожского, Выборгского, Гатчинского и Ломоносовского районов по заявке, за
дополнительную плату могут воспользоваться услугой обслуживания индивидуального
контейнерного бака, установленного на придомовой территории. Список населенных
пунктов составлен в соответствии с заявками муниципальных образований.
Плата за вывоз отходов
одного контейнера объемом 124-240 литров составляет порядка 250-300 руб.
Конечная стоимость определяется непосредственными исполнителями услуги:
субподрядчиками регионального оператора, работающими на территории этих районов.
Услуга по индивидуальному
обслуживанию контейнерных баков является дополнительной и добровольной и не
освобождает от обязанности ежемесячно вносить предусмотренную законом плату за
вывоз ТКО с контейнерных площадок.
Для оформления заявки
необходимо обратиться на горячую линию регионального оператора 8(812)207-18-18.