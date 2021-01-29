В Гатчинском районе появилась услуга по индивидуальному вывозу мусора

Жители домовладений Всеволожского, Выборгского, Гатчинского и Ломоносовского районов по заявке, за дополнительную плату могут воспользоваться услугой обслуживания индивидуального контейнерного бака, установленного на придомовой территории. Список населенных пунктов составлен в соответствии с заявками муниципальных образований.

Плата за вывоз отходов одного контейнера объемом 124-240 литров составляет порядка 250-300 руб. Конечная стоимость определяется непосредственными исполнителями услуги: субподрядчиками регионального оператора, работающими на территории этих районов.

Услуга по индивидуальному обслуживанию контейнерных баков является дополнительной и добровольной и не освобождает от обязанности ежемесячно вносить предусмотренную законом плату за вывоз ТКО с контейнерных площадок.

Для оформления заявки необходимо обратиться на горячую линию регионального оператора 8(812)207-18-18.