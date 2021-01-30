Иван Хеорхе вошёл в ТОП-15 учителей России

Второй этап начинается в субботу, 30 января. Педагогам предстоит проявить свой профессионализм в конкурсах «Классный час» и «Мастер-класс». По результатам этих испытаний будет определена пятерка призеров. А из их числа победитель будет определен на завершающем этапе конкурса - пресс-конференции «Задай вопрос учителю».

Победителя главного профессионального педагогического смотра страны объявят на торжественной церемонии закрытия, которая состоится 2 февраля.

Вот ТОП-15 учителей России, которые прошли во второй тур:

- учитель истории и обществознания Иван Хеорхе (Ленинградская область);

- учитель английского языка Антон Гомозов (Орловская область);

- учитель русского языка и литературы Радимхан Салтукиева (Чеченская Республика);

- учитель биологии Ольга Нужнова (Калужская область);

- учитель истории и обществознания Константин Зеленский (Магаданская область);

- учитель русского языка и литературы Диана Минец (Вологодская область);

- учитель математики Михаил Гуров (Ростовская область);

- учитель русского языка и литературы Ирина Саутина (Республика Башкортостан);

- учитель математики Иван Меньшиков (Санкт-Петербург);

- учитель русского языка и литературы Елена Цыдыпова (Республика Бурятия);

- учитель математики Дарья Прядухина (Калининградская область);

- учитель английского языка Алена Минина (Камчатский край);

- учитель математики Сергей Левченко (Республика Адыгея);

- учитель истории Денис Хурманенок (Москва),

- учитель географии Ольга Ивлянова (Рязанская область).

Фото пресс-службы Волгоградской области