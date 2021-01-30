Иван Хеорхе вошёл в ТОП-15 учителей России

Второй этап начинается
в субботу, 30 января. Педагогам предстоит проявить свой профессионализм в
конкурсах «Классный час» и «Мастер-класс». По результатам этих испытаний будет
определена пятерка призеров. А из их числа победитель будет определен на завершающем
этапе конкурса - пресс-конференции «Задай вопрос учителю».
Победителя
главного профессионального педагогического смотра страны объявят на торжественной
церемонии закрытия, которая состоится 2 февраля.
Вот ТОП-15
учителей России, которые прошли во второй тур:
- учитель истории
и обществознания Иван Хеорхе (Ленинградская область);
- учитель
английского языка Антон Гомозов (Орловская область);
- учитель русского
языка и литературы Радимхан Салтукиева (Чеченская Республика);
- учитель биологии
Ольга Нужнова (Калужская область);
- учитель истории
и обществознания Константин Зеленский (Магаданская область);
- учитель русского
языка и литературы Диана Минец (Вологодская область);
- учитель
математики Михаил Гуров (Ростовская область);
- учитель русского
языка и литературы Ирина Саутина (Республика Башкортостан);
- учитель
математики Иван Меньшиков (Санкт-Петербург);
- учитель русского
языка и литературы Елена Цыдыпова (Республика Бурятия);
- учитель
математики Дарья Прядухина (Калининградская область);
- учитель
английского языка Алена Минина (Камчатский край);
- учитель
математики Сергей Левченко (Республика Адыгея);
- учитель истории
Денис Хурманенок (Москва),
- учитель
географии Ольга Ивлянова (Рязанская область).
Фото пресс-службы
Волгоградской области