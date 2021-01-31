31 января для дружногорцев - день гордости и славы

В
поселке Дружная Горка торжественно-траурные мероприятия начались с
традиционного шествия жителей поселка по улице Ленина к братскому кладбищу
погибших в годы войны советских воинов и мирных жителей. В одной колонне под
звуки духового оркестра шли руководители поселения и депутаты, ветераны и
школьники.
К собравшимся жителям обратились руководители Дружногорского
поселения Игорь Отс и Ирина Моисеева, депутат Законодательного собрания
Ленинградской области Людмила Тептина, председатель Совета ветеранов поселения
Татьяна Федорова.
-
Горжусь, что многие поколения дружногорцев уже многие десятилетия 31 января
чтут как свой родной праздник – родной для каждой семьи, потому что именно в
этот день наша земля стала свободной, и жители смогли взглянуть на мирное небо.
Каждый год мы приходим сюда, чтобы почтить память воинов, которые отдали самое
дорогое – свою жизнь, чтобы на нашей земле царили мир и благополучие. Спасибо
вам за память! - сказал глава администрации Дружногорского поселения Игорь Отс,
обращаясь к землякам.
- День
31 января для дружногорцев - символ гордости и славы, мужества и отваги,
единства и сплоченности, - отметила Людмила Тептина. - Мы склоняем головы перед
светлой памятью тех, кто погиб в боях за Отечество. Мы отдаём дань глубокого
уважения патриотизму, стойкости и героизму воинов-освободителей, партизан и
подпольщиков, тружеников тыла. Низкий поклон ныне живущим участникам Великой
Отечественной войны. Пусть горечь потерь больше никогда не придет на нашу
землю!
Также
сегодня митинги прошли на братском захоронении советских воинов в д. Зайцево и
у могилы разведчика Виталия Смирнова в с. Орлино.
Андрей Соколов