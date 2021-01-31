31 января для дружногорцев - день гордости и славы

В поселке Дружная Горка торжественно-траурные мероприятия начались с традиционного шествия жителей поселка по улице Ленина к братскому кладбищу погибших в годы войны советских воинов и мирных жителей. В одной колонне под звуки духового оркестра шли руководители поселения и депутаты, ветераны и школьники.

К собравшимся жителям обратились руководители Дружногорского поселения Игорь Отс и Ирина Моисеева, депутат Законодательного собрания Ленинградской области Людмила Тептина, председатель Совета ветеранов поселения Татьяна Федорова.

- Горжусь, что многие поколения дружногорцев уже многие десятилетия 31 января чтут как свой родной праздник – родной для каждой семьи, потому что именно в этот день наша земля стала свободной, и жители смогли взглянуть на мирное небо. Каждый год мы приходим сюда, чтобы почтить память воинов, которые отдали самое дорогое – свою жизнь, чтобы на нашей земле царили мир и благополучие. Спасибо вам за память! - сказал глава администрации Дружногорского поселения Игорь Отс, обращаясь к землякам.

- День 31 января для дружногорцев - символ гордости и славы, мужества и отваги, единства и сплоченности, - отметила Людмила Тептина. - Мы склоняем головы перед светлой памятью тех, кто погиб в боях за Отечество. Мы отдаём дань глубокого уважения патриотизму, стойкости и героизму воинов-освободителей, партизан и подпольщиков, тружеников тыла. Низкий поклон ныне живущим участникам Великой Отечественной войны. Пусть горечь потерь больше никогда не придет на нашу землю!

Также сегодня митинги прошли на братском захоронении советских воинов в д. Зайцево и у могилы разведчика Виталия Смирнова в с. Орлино.

Андрей Соколов