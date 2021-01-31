Отличный дебют гатчинских легкоатлетов на чемпионате России

Воспитанники мастера спорта СССР международного класса и тренера Академии легкой атлетики Санкт-Петербурга Елены Ильиничны Синютиной отлично выступили сразу в нескольких дисциплинах.

Дебют на чемпионате России состоялся у четырех юных легкоатлетов Гатчины.

Андрей Лабонин, учащийся гимназии им. К.Д. Ушинского, с результатом 8.28 сек. попал в полуфинал и выполнил нормативы кандидата в мастера спорта России.

Никита Воробьев, учащийся лицея №3, с результатом 8.33 сек. также попал в полуфинал и выполнил нормативы КМС в беге на 60 м с барьерами.

Артем Волынец, учащийся лицея №3, показал хороший личный результат и подтвердил свое право быть в составе сборной Санкт-Петербурга.

Серафим Ткачев, учащийся Гатчинской школы №1 и один из самых молодых участников соревнований, выполнил норматив 1 взрослого разряда и занял 7 место в тройном прыжке с результатом.

Желаем всем участникам соревнований новых спортивных достижений.

Татьяна Алексеева

Фото: https://vk.com/runnersrussia