Отличный дебют гатчинских легкоатлетов на чемпионате России

Воспитанники
мастера спорта СССР международного класса и тренера Академии легкой атлетики
Санкт-Петербурга Елены Ильиничны Синютиной отлично выступили сразу в нескольких
дисциплинах.
Дебют
на чемпионате России состоялся у четырех юных легкоатлетов Гатчины.
Андрей
Лабонин, учащийся гимназии им. К.Д. Ушинского, с результатом 8.28 сек. попал в
полуфинал и выполнил нормативы кандидата в мастера спорта России.
Никита
Воробьев, учащийся лицея №3, с результатом 8.33 сек. также попал в полуфинал и
выполнил нормативы КМС в беге на 60 м с барьерами.
Артем
Волынец, учащийся лицея №3, показал хороший личный результат и подтвердил свое
право быть в составе сборной Санкт-Петербурга.
Серафим
Ткачев, учащийся Гатчинской школы №1 и один из самых молодых участников
соревнований, выполнил норматив 1 взрослого разряда и занял 7 место в тройном
прыжке с результатом.
Желаем
всем участникам соревнований новых спортивных достижений.
Татьяна Алексеева
Фото: https://vk.com/runnersrussia