Восточные мотивы Оксаны Литовко

Библиотека
продолжает цикл выставок декоративно-прикладного искусства. И уже не первый раз
свои работы представляет Оксана Литовко – профессиональный художник, работающий
в технике декупаж.
Декупаж
позволяет привычные и уже давно надоевшие вещи преобразить, придав им
совершенно иной, оригинальный облик. В этот раз Оксана выставила не только работы,
выполненные в обычной для себя манере – сюжетной росписи: цветы, животные, новогодние
мотивы. Представлены также работы в новой для нее технике точечной росписи. В
процессе работы были использованы не только краски, но и стразы, бусины.
Тарелочки получились яркие, красочные - в восточном стиле.
Приглашаем
вас, дорогие читатели, к нам в библиотеку на выставку Оксаны Литовко. Выставка
продлится до конца февраля.
Елена
Богданова, библиотекарь