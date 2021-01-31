Восточные мотивы Оксаны Литовко

Восточные мотивы Оксаны Литовко

В библиотеке-филиале № 1 города Гатчины, которая расположена в микрорайоне Мариенбург, открылась выставка работ Оксаны Литовко.

Рубрики : Культура     31 Jan 2021

Библиотека продолжает цикл выставок декоративно-прикладного искусства. И уже не первый раз свои работы представляет Оксана Литовко – профессиональный художник, работающий в технике декупаж.

Декупаж позволяет привычные и уже давно надоевшие вещи преобразить, придав им совершенно иной, оригинальный облик. В этот раз Оксана выставила не только работы, выполненные в обычной для себя манере – сюжетной росписи: цветы, животные, новогодние мотивы. Представлены также работы в новой для нее технике точечной росписи. В процессе работы были использованы не только краски, но и стразы, бусины. Тарелочки получились яркие, красочные - в восточном стиле.

Приглашаем вас, дорогие читатели, к нам в библиотеку на выставку Оксаны Литовко. Выставка продлится до конца февраля.  

Елена Богданова, библиотекарь


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