Восточные мотивы Оксаны Литовко

Библиотека продолжает цикл выставок декоративно-прикладного искусства. И уже не первый раз свои работы представляет Оксана Литовко – профессиональный художник, работающий в технике декупаж.

Декупаж позволяет привычные и уже давно надоевшие вещи преобразить, придав им совершенно иной, оригинальный облик. В этот раз Оксана выставила не только работы, выполненные в обычной для себя манере – сюжетной росписи: цветы, животные, новогодние мотивы. Представлены также работы в новой для нее технике точечной росписи. В процессе работы были использованы не только краски, но и стразы, бусины. Тарелочки получились яркие, красочные - в восточном стиле.

Приглашаем вас, дорогие читатели, к нам в библиотеку на выставку Оксаны Литовко. Выставка продлится до конца февраля.

Елена Богданова, библиотекарь