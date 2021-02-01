3 февраля гатчинцы останутся без холодной воды

3 февраля гатчинцы останутся без холодной воды

МУП «Водоканал» г. Гатчины уведомляет об отключении холодного водоснабжения в Гатчине 3 февраля

Рубрики : ЖКХ     01 Feb 2021

МУП «Водоканал» г. Гатчины уведомляет, что в связи с необходимостью остановки водонапорной станции «Серебряное озеро», 3.02.21 г. с 01.00 и до 05.00 при проведении работ подрядной организацией будет отключено холодное водоснабжение по адресам:

г. Гатчина, Аэродром, Мариенбург, Егерьская слобода, пр. Красноармейский, ул. Киевская, Школьная, Новопролетарская, Кузьмина, Дворцовый, Речной и часть строений Малые Колпаны. Будет значительно понижено давление в центральной части города между ул. Чкалова и Рощинской.

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