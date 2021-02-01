Гатчинские журналисты получили заслуженные награды

Виталий Филоненко и Людмила Нещадим поздравили
гатчинских журналистов с прошедшим Днем печати, который акулы пера праздновали
13 января.
- Каждый из вас имеет свое мнение, преподносит
информацию так, как считает нужным – нам очень важно это. Читатели и зрители
уважают вас за объективность, профессионализм и умение видеть главное. Мы вами
гордимся! - сказал Виталий Филоненко.
Людмила Нещадим поблагодарила журналистов
Гатчинского района за активную работу в 2020 году, несмотря на пандемию. По
итогам областного рейтинга гатчинские СМИ осветили 931 событие с участием
руководителей Гатчинского района, что намного больше, чем в других
муниципальных районах Ленинградской области.
- На территории Гатчинского района представлена
широкая информационная сеть: газеты, телевидение, радио, интернет. В 2021 году многие
наши СМИ отпразднуют юбилейные даты – газете «Гатчинская правда» исполнится 90
лет, телеканалу «Ореол» и газете «Спектр-Гатчина» - 30 лет, газете «Гатчина-ИНФО»
- 25 лет, интернет-газете «Гатчинка.рф» - 10 лет. Желаю каждому из вас, вашим
родным и близким крепкого здоровья, а также осознания, что в жизни не бывает
мелочей и нельзя пренебрегать ничем. Всем средствам массовой информации желаю
дальнейшего успешного развития, новых интересных проектов, спасибо за диалог и
сотрудничество, - сказала глава районной администрации.
Руководители Гатчины и Гатчинского района
наградили победителей районного конкурса на лучший материал в СМИ, который был
посвящен 75-летию Великой Победы и проходил в трех номинациях «Год памяти и
славы», «Год победителей», «Красногвардейский рубеж». В нем приняли участие четыре
газеты: «Гатчинская правда», «Гатчина-Инфо», «Спектр Гатчина» и «Уездные вести»,
а также телеканал «Ореол47». Десять авторов представили 33 материала.
В номинации «Год памяти и славы» первое
место заняла корреспондент газеты «Гатчинская правда» Юлия Лысанюк и ее статья
«Нина Мельникова: воспоминания о блокадном детстве». На втором месте – главный
редактор телеканала «Ореол 47» Галина Паламарчук и выпуск программы «Новости
пешком» «41-й стрелковый. Народный музей». Третье место присудили корреспонденту
газеты «Гатчинская правда» Татьяне Можаевой за материалы «Подвиг лётчиков:
новые загадки» и «Фарман вернулся в Гатчину».
В номинации «Год победителей» первое место
заняла Галина Паламарчук («Новости пешком» - «Старты Татьяны Слуцкой»). На
втором месте – Юлия Лысанюк («Счастливые глаза любимых детей»), на третьем
месте – корреспондент газеты «Гатчина-Инфо» Мира Хритоненко и ее статья «Татьяна
Иванова приглашает на семейный совет».
В номинации «Красногвардейский рубеж»
победителем стал краевед Андрей Бурлаков, который опубликовал в газете «Уездные
вести» материал «Нацистские концлагеря в Гатчине». На втором месте – Татьяна
Можаева («Память о сержанте Шипунове на гатчинской земле»), на третьем месте –
Юлия Лысанюк («Знамя нужно живым...»).
Специальными наградами отметили
корреспондента газеты «Гатчинская правда» Ирину Хрусталёву за интервью с заведующей
инфекционным отделением Гатчинской КМБ Анной Михайловой и главного редактора
газеты «Спектр Гатчина» Надежду Красноперову за цикл публикаций к 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне.