Гатчинские журналисты получили заслуженные награды

Виталий Филоненко и Людмила Нещадим поздравили гатчинских журналистов с прошедшим Днем печати, который акулы пера праздновали 13 января.

- Каждый из вас имеет свое мнение, преподносит информацию так, как считает нужным – нам очень важно это. Читатели и зрители уважают вас за объективность, профессионализм и умение видеть главное. Мы вами гордимся! - сказал Виталий Филоненко.

Людмила Нещадим поблагодарила журналистов Гатчинского района за активную работу в 2020 году, несмотря на пандемию. По итогам областного рейтинга гатчинские СМИ осветили 931 событие с участием руководителей Гатчинского района, что намного больше, чем в других муниципальных районах Ленинградской области.

- На территории Гатчинского района представлена широкая информационная сеть: газеты, телевидение, радио, интернет. В 2021 году многие наши СМИ отпразднуют юбилейные даты – газете «Гатчинская правда» исполнится 90 лет, телеканалу «Ореол» и газете «Спектр-Гатчина» - 30 лет, газете «Гатчина-ИНФО» - 25 лет, интернет-газете «Гатчинка.рф» - 10 лет. Желаю каждому из вас, вашим родным и близким крепкого здоровья, а также осознания, что в жизни не бывает мелочей и нельзя пренебрегать ничем. Всем средствам массовой информации желаю дальнейшего успешного развития, новых интересных проектов, спасибо за диалог и сотрудничество, - сказала глава районной администрации.

Руководители Гатчины и Гатчинского района наградили победителей районного конкурса на лучший материал в СМИ, который был посвящен 75-летию Великой Победы и проходил в трех номинациях «Год памяти и славы», «Год победителей», «Красногвардейский рубеж». В нем приняли участие четыре газеты: «Гатчинская правда», «Гатчина-Инфо», «Спектр Гатчина» и «Уездные вести», а также телеканал «Ореол47». Десять авторов представили 33 материала.

В номинации «Год памяти и славы» первое место заняла корреспондент газеты «Гатчинская правда» Юлия Лысанюк и ее статья «Нина Мельникова: воспоминания о блокадном детстве». На втором месте – главный редактор телеканала «Ореол 47» Галина Паламарчук и выпуск программы «Новости пешком» «41-й стрелковый. Народный музей». Третье место присудили корреспонденту газеты «Гатчинская правда» Татьяне Можаевой за материалы «Подвиг лётчиков: новые загадки» и «Фарман вернулся в Гатчину».

В номинации «Год победителей» первое место заняла Галина Паламарчук («Новости пешком» - «Старты Татьяны Слуцкой»). На втором месте – Юлия Лысанюк («Счастливые глаза любимых детей»), на третьем месте – корреспондент газеты «Гатчина-Инфо» Мира Хритоненко и ее статья «Татьяна Иванова приглашает на семейный совет».

В номинации «Красногвардейский рубеж» победителем стал краевед Андрей Бурлаков, который опубликовал в газете «Уездные вести» материал «Нацистские концлагеря в Гатчине». На втором месте – Татьяна Можаева («Память о сержанте Шипунове на гатчинской земле»), на третьем месте – Юлия Лысанюк («Знамя нужно живым...»).

Специальными наградами отметили корреспондента газеты «Гатчинская правда» Ирину Хрусталёву за интервью с заведующей инфекционным отделением Гатчинской КМБ Анной Михайловой и главного редактора газеты «Спектр Гатчина» Надежду Красноперову за цикл публикаций к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.



