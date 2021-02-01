Лучшие социальные проекты получат губернаторские гранты

Гранты губернатора Ленинградской области выделяются по 10 направлениям. Среди них — волонтерская и образовательная деятельность, патриотическое воспитание и социальное обслуживание, защита животных, развитие туризма, поиск неизвестных воинских захоронений. Полный перечень и условия участия опубликованы на сайте комитета общественных коммуникаций.

Заявки принимаются с 10 февраля по 2 марта 2021 года. Специалисты отдела поддержки социальных инициатив отвечают на вопросы по телефону 8(812)539-42-74.

В 2020 году благодаря грантам дети с ограниченными возможностями здоровья начали заниматься следж-хоккеем. Организаторы проекта «И у детей бывают опухоли» рассказали врачам первичного звена и родителям о симптомах, при которых ребенка важно направить к онкологу. Защитники природы разработали аудиогиды для экомаршрутов и готовят новые природные объекты для туристов.

Всего в прошлом году гранты губернатора Ленинградской области получили 20 некоммерческих социально ориентированных организаций.