Лучшие социальные проекты получат губернаторские гранты

Гранты губернатора
Ленинградской области выделяются по 10 направлениям. Среди них — волонтерская и
образовательная деятельность, патриотическое воспитание и социальное
обслуживание, защита животных, развитие туризма, поиск неизвестных воинских
захоронений. Полный перечень и условия участия опубликованы на сайте комитета
общественных коммуникаций.
Заявки принимаются с 10
февраля по 2 марта 2021 года. Специалисты отдела поддержки социальных инициатив
отвечают на вопросы по телефону 8(812)539-42-74.
В 2020 году благодаря
грантам дети с ограниченными возможностями здоровья начали заниматься
следж-хоккеем. Организаторы проекта «И у детей бывают опухоли» рассказали
врачам первичного звена и родителям о симптомах, при которых ребенка важно
направить к онкологу. Защитники природы разработали аудиогиды для экомаршрутов
и готовят новые природные объекты для туристов.
Всего в прошлом году
гранты губернатора Ленинградской области получили 20 некоммерческих социально
ориентированных организаций.