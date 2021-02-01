Новое экологичное освещение в Гатчине сократит энергопотребление более чем на 60%

Новая система освещения повысит
комфорт и безопасность общественных пространств, поможет снизить расход
электроэнергии более чем на 60% и сэкономить значительные затраты на обслуживание.
Энергопотребление сократится на 2,5 млн кВт*ч в год – а значит, и выбросы CO2
снизятся примерно на 1 768 тонн. Столько же получается при расходовании 752 907
литров бензина или соответствует выхлопам почти 400 легковых автомобилей,
используемых в течение года.
В рамках энергосервисного
контракта в Гатчине установлено 4500 светодиодных светильников Philips
российского производства. Также были модернизированы более 100 пунктов
управления уличным освещением. На смену устаревшей каскадной системе пришла современная
система управления Unilight, позволяющая в автоматическом режиме включать и
включать линии по заданному графику, а также мониторить их состояние. Кроме
того, порядка 200 светильников оснащены модулями индивидуального управления и
управляются системой напрямую. С помощью индивидуального управления можно гибко
настраивать время включения и отключения различных групп светильников,
отслеживать состояние светильников и предотвращать поломки, а также контролировать
нагрузки. Кроме того, система позволяет собирать и анализировать данные,
помогающие городским властям принимать решения по повышению комфортности
городской среды.
Функция индивидуального
управления светильниками открывает новые возможности для развития
инфраструктуры «умного» города. В дневное время светильники отключаются путем
100%-ного диммирования, при этом опоры продолжают снабжаться энергией и могут
быть оснащены дополнительными устройствами – например, системой оповещения о
чрезвычайных ситуациях через громкоговорители, поиском бесплатной парковки,
раздачей WiFi и другими.
На городских улицах и в
пешеходных зонах установлены светильники Philips RoadFlair. Компания Signify с
2018 года собирает данное оборудование в Калининградской области. Это позволяет
российским компаниям закупать качественную продукцию международного бренда,
которая производится в соответствии со стандартами, принятыми на территории РФ,
и интегрировать светильники Philips в отечественные системы управления, такие
как Unilight.
Энергоэффективность новых
светильников выше на 60%, чем у обычных натриевых ламп, которые ранее освещали
город, а срок службы на 70 000 часов больше. Новое освещение также повысит
безопасность как пешеходов, так и водителей.
Они будут лучше видеть дорогу, что приведет к снижению вероятности ДТП.
«Выбирая качественное
“умное" светодиодное освещение, муниципалитеты не только экономят
бюджетные средства и повышают комфортность городской среды, но и заботятся о будущем
для своих жителей – ведь таким образом значительно сокращается углеродный след.
К примеру, Гатчина снизит выбросы CO2 почти на 2 тонны – столько же способны
поглотить 29 228 саженцев деревьев за 10 лет. Мы очень рады, что все больше
российских городов переходят на светодиодные и “умные" световые решения,»
— комментирует Эрик Бенедетти, вице-президент и генеральный директор Signify в
России и СНГ.