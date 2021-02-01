Новое экологичное освещение в Гатчине сократит энергопотребление более чем на 60%

Новая система освещения повысит комфорт и безопасность общественных пространств, поможет снизить расход электроэнергии более чем на 60% и сэкономить значительные затраты на обслуживание. Энергопотребление сократится на 2,5 млн кВт*ч в год – а значит, и выбросы CO2 снизятся примерно на 1 768 тонн. Столько же получается при расходовании 752 907 литров бензина или соответствует выхлопам почти 400 легковых автомобилей, используемых в течение года.

В рамках энергосервисного контракта в Гатчине установлено 4500 светодиодных светильников Philips российского производства. Также были модернизированы более 100 пунктов управления уличным освещением. На смену устаревшей каскадной системе пришла современная система управления Unilight, позволяющая в автоматическом режиме включать и включать линии по заданному графику, а также мониторить их состояние. Кроме того, порядка 200 светильников оснащены модулями индивидуального управления и управляются системой напрямую. С помощью индивидуального управления можно гибко настраивать время включения и отключения различных групп светильников, отслеживать состояние светильников и предотвращать поломки, а также контролировать нагрузки. Кроме того, система позволяет собирать и анализировать данные, помогающие городским властям принимать решения по повышению комфортности городской среды.

Функция индивидуального управления светильниками открывает новые возможности для развития инфраструктуры «умного» города. В дневное время светильники отключаются путем 100%-ного диммирования, при этом опоры продолжают снабжаться энергией и могут быть оснащены дополнительными устройствами – например, системой оповещения о чрезвычайных ситуациях через громкоговорители, поиском бесплатной парковки, раздачей WiFi и другими.

На городских улицах и в пешеходных зонах установлены светильники Philips RoadFlair. Компания Signify с 2018 года собирает данное оборудование в Калининградской области. Это позволяет российским компаниям закупать качественную продукцию международного бренда, которая производится в соответствии со стандартами, принятыми на территории РФ, и интегрировать светильники Philips в отечественные системы управления, такие как Unilight.

Энергоэффективность новых светильников выше на 60%, чем у обычных натриевых ламп, которые ранее освещали город, а срок службы на 70 000 часов больше. Новое освещение также повысит безопасность как пешеходов, так и водителей. Они будут лучше видеть дорогу, что приведет к снижению вероятности ДТП.

«Выбирая качественное “умное" светодиодное освещение, муниципалитеты не только экономят бюджетные средства и повышают комфортность городской среды, но и заботятся о будущем для своих жителей – ведь таким образом значительно сокращается углеродный след. К примеру, Гатчина снизит выбросы CO2 почти на 2 тонны – столько же способны поглотить 29 228 саженцев деревьев за 10 лет. Мы очень рады, что все больше российских городов переходят на светодиодные и “умные" световые решения,» — комментирует Эрик Бенедетти, вице-президент и генеральный директор Signify в России и СНГ.