За нецензурные выражения в социальных сетях вводятся штрафы

Речь идет о постах, пропагандирующих суицид, детскую порнографию, экстремизм и терроризм, призывы к несанкционированным митингам и массовым беспорядкам, пояснили "РГ" в Роскомнадзоре. "Только так можно обеспечить незамедлительность блокировки такой особо опасной информации, как трэш-стрим",​ -​ подчеркнули там. Запрет постов с нецензурной лексикой - лишь часть нового закона.

За нарушение новых правил администрация соцсети заплатит штраф от 800 тыс. до 4 млн рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа будет увеличена до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки. В ведомстве при этом отметили, что у соцсетей есть право обратиться в Роскомнадзор, если возникнут сомнения, относить или нет информацию к запрещенной.

Технически сообщения в сетях и так давно фильтруются​ -​ например, проверяются на экстремизм, рассказал Николай Комлев, директор​ АПКИТ, председатель Совета ТПП РФ по развитию​ информационных технологий и​ цифровой экономики. "Сканирование контента​ -​ несложная задача, - добавил он. - Лексические анализаторы используются в компиляторах и интерпретаторах исходного кода языков программирования, в проверке правописания слов естественных языков. Применить эти инструменты для поиска мата в соцсетях​ не составит труда и на любом языке". Комлев отметил, что системы могут распознать и мат, зашифрованный латиницей или звездочками.

Выявить мат в потоке речи видеоролика тоже технически вполне возможно - роботы типа Алисы, Маруси, Siri выделяют и понимают наиболее употребимые слова, говорит Комлев. Однако такой анализ требует больше ресурсов, и точность выявления будет ниже, особенно если говорящий говорит, например, с набитым ртом или у него плохая дикция. "Полагаю, что законотворцы ограничатся анализом и контролем только текстовой информации, так как мат в устной речи труднее не только распознать, но и юридически доказать", считает глава АПКИТ.

Впрочем, по мнению Комлева, это не самая важная задача поддержания российской экономики и культуры.

Представители соцсетей "ВКонтакте", "Одноклассники" и Tik Tok отказались от комментариев.





"Российская газета" https://rg.ru/2021/01/29/za-mat-v-socsetiah-vvodiatsia-shtrafy.html

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