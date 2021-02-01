За нецензурные выражения в социальных сетях вводятся штрафы

Речь идет о постах,
пропагандирующих суицид, детскую порнографию, экстремизм и терроризм, призывы к
несанкционированным митингам и массовым беспорядкам, пояснили "РГ" в
Роскомнадзоре. "Только так можно обеспечить незамедлительность блокировки
такой особо опасной информации, как трэш-стрим", - подчеркнули там.
Запрет постов с нецензурной лексикой - лишь часть нового закона.
За нарушение новых правил
администрация соцсети заплатит штраф от 800 тыс. до 4 млн рублей. В случае
повторного правонарушения сумма штрафа будет увеличена до одной десятой
совокупного размера суммы годовой выручки. В ведомстве при этом отметили, что у
соцсетей есть право обратиться в Роскомнадзор, если возникнут сомнения,
относить или нет информацию к запрещенной.
Технически сообщения в
сетях и так давно фильтруются - например, проверяются на экстремизм,
рассказал Николай Комлев, директор АПКИТ, председатель Совета ТПП РФ по
развитию информационных технологий и цифровой экономики. "Сканирование
контента - несложная задача, - добавил он. - Лексические анализаторы
используются в компиляторах и интерпретаторах исходного кода языков программирования,
в проверке правописания слов естественных языков. Применить эти инструменты для
поиска мата в соцсетях не составит труда и на любом языке". Комлев
отметил, что системы могут распознать и мат, зашифрованный латиницей или
звездочками.
Выявить мат в потоке речи
видеоролика тоже технически вполне возможно - роботы типа Алисы, Маруси, Siri
выделяют и понимают наиболее употребимые слова, говорит Комлев. Однако такой
анализ требует больше ресурсов, и точность выявления будет ниже, особенно если
говорящий говорит, например, с набитым ртом или у него плохая дикция.
"Полагаю, что законотворцы ограничатся анализом и контролем только
текстовой информации, так как мат в устной речи труднее не только распознать,
но и юридически доказать", считает глава АПКИТ.
Впрочем, по мнению
Комлева, это не самая важная задача поддержания российской экономики и
культуры.
Представители соцсетей
"ВКонтакте", "Одноклассники" и Tik Tok отказались от
комментариев.
"Российская газета" https://rg.ru/2021/01/29/za-mat-v-socsetiah-vvodiatsia-shtrafy.html
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