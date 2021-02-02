В Гатчину придёт «Русская зима»

Участниками турнира станут победители муниципальных соревнований Лиги школьного спорта из всех муниципальных районов Ленинградской области, а также из Санкт-Петербурга, Республики Карелия, Ленинградской и Архангельской областей, Пермского края.

В рамках фестиваля традиционно состоится межконфессиональный и межнациональный турнир по хоккею в валенках, в котором примут участие команды от Гатчинской, Выборгской и Тихвинской епархий, Санкт-Петербургской митрополии, Духовного управления мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона России, Евангелическо-лютеранской Церкви Ингрии и многонациональная команда Ленинградской области.

Состязания пройдут одновременно на нескольких площадках Гатчины: в районе «Аэродром», на стадионах «Балтийский» и Государственного института экономики, финансов, права и технологий (ГИЭФПТ).