В Гатчину придёт «Русская зима»

Участниками турнира станут победители муниципальных
соревнований Лиги школьного спорта из всех муниципальных районов Ленинградской
области, а также из Санкт-Петербурга, Республики Карелия, Ленинградской и Архангельской областей, Пермского края.
В рамках фестиваля традиционно состоится межконфессиональный
и межнациональный турнир по хоккею в валенках, в котором примут участие команды
от Гатчинской, Выборгской и Тихвинской епархий, Санкт-Петербургской митрополии,
Духовного управления мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона
России, Евангелическо-лютеранской Церкви Ингрии и многонациональная команда
Ленинградской области.
Состязания пройдут одновременно на нескольких площадках
Гатчины: в районе «Аэродром», на стадионах «Балтийский» и Государственного
института экономики, финансов, права и технологий (ГИЭФПТ).