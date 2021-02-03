Педагоги гатчинской «художки» выпустили авторские пособия

Педагоги гатчинской «художки» выпустили авторские пособия

Детская художественная школа города Гатчины принимает поздравления в связи с выпуском авторских методических материалов педагогов Марины Фазановой и Дарьи Рубцовой.

Рубрики : Культура     03 Feb 2021

Разработка преподавателя гатчинской «художки» Марины Альбертовны Фазановой вошла в первый выпуск «Сборника методических материалов для детских школ искусств по программам в области изобразительного искусства».

Яркое, красочное учебное пособие «Декоративная живопись. Натюрморт» подготовила к публикации педагог художественной школы Дарья Владимировна Рубцова.

Оба издания были напечатаны при поддержке Комитета по культуре Ленинградской области и рекомендованы к публикации педагогическим советом учебно-методического объединения по художественному образованию Дома народного творчества Ленинградской области. Методические материалы будут переданы во все школы искусств Ленинградской области.

Юлия Лысанюк

 

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