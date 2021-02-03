Педагоги гатчинской «художки» выпустили авторские пособия

Разработка
преподавателя гатчинской «художки» Марины Альбертовны Фазановой вошла в первый
выпуск «Сборника методических материалов для детских школ искусств по
программам в области изобразительного искусства».
Яркое,
красочное учебное пособие «Декоративная живопись. Натюрморт» подготовила к
публикации педагог художественной школы Дарья Владимировна Рубцова.
Оба
издания были напечатаны при поддержке Комитета по культуре Ленинградской
области и рекомендованы к публикации педагогическим советом
учебно-методического объединения по художественному образованию Дома народного
творчества Ленинградской области. Методические материалы будут переданы во все
школы искусств Ленинградской области.
Юлия Лысанюк