«Дачная столица» - об освобождении посёлка Сиверский

Выставка
основана на фотодокументах военной поры и современных материалах. На встрече
присутствовали ветераны — жители блокадного Ленинграда Валерий Семёнович и
Галина Александровна Исаковы. Валерий Семёнович отметил, что на музеях
муниципального уровня лежит важнейшая ответственность за патриотическое
воспитание подрастающего поколения.
Глава
администрации Сиверского городского поселения Дмитрий Румянцев рассказал о том,
какие работы по благоустройству мемориального комплекса «Строганов мост» уже
проведены и какие ещё предстоит осуществить. Заведующая музеем
Красногвардейского укрепрайона Татьяна Севастьянова рассказала о работе,
которая проводится сотрудниками музея. Среди последних важных событий из жизни
музея - передача на хранение наград, личных вещей и документов героя Советского
Союза Михаила Миронова его родственниками.
Планируется,
что выставку музея «Дачная столица» можно будет увидеть не только в музее, но и
в некоторых других учреждениях Сиверского городского поселения.