«Дачная столица» - об освобождении посёлка Сиверский

«Дачная столица» - об освобождении посёлка Сиверский

В музее «Дачная столица» 27 января открылась выставка, посвящённая 77-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда и освобождения посёлка Сиверский от немецко-фашистской оккупации.

Рубрики : Культура     05 Feb 2021

Выставка основана на фотодокументах военной поры и современных материалах. На встрече присутствовали ветераны — жители блокадного Ленинграда Валерий Семёнович и Галина Александровна Исаковы. Валерий Семёнович отметил, что на музеях муниципального уровня лежит важнейшая ответственность за патриотическое воспитание подрастающего поколения.

Глава администрации Сиверского городского поселения Дмитрий Румянцев рассказал о том, какие работы по благоустройству мемориального комплекса «Строганов мост» уже проведены и какие ещё предстоит осуществить. Заведующая музеем Красногвардейского укрепрайона Татьяна Севастьянова рассказала о работе, которая проводится сотрудниками музея. Среди последних важных событий из жизни музея - передача на хранение наград, личных вещей и документов героя Советского Союза Михаила Миронова его родственниками.

Планируется, что выставку музея «Дачная столица» можно будет увидеть не только в музее, но и в некоторых других учреждениях Сиверского городского поселения.

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