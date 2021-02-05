«Дачная столица» - об освобождении посёлка Сиверский

Выставка основана на фотодокументах военной поры и современных материалах. На встрече присутствовали ветераны — жители блокадного Ленинграда Валерий Семёнович и Галина Александровна Исаковы. Валерий Семёнович отметил, что на музеях муниципального уровня лежит важнейшая ответственность за патриотическое воспитание подрастающего поколения.

Глава администрации Сиверского городского поселения Дмитрий Румянцев рассказал о том, какие работы по благоустройству мемориального комплекса «Строганов мост» уже проведены и какие ещё предстоит осуществить. Заведующая музеем Красногвардейского укрепрайона Татьяна Севастьянова рассказала о работе, которая проводится сотрудниками музея. Среди последних важных событий из жизни музея - передача на хранение наград, личных вещей и документов героя Советского Союза Михаила Миронова его родственниками.

Планируется, что выставку музея «Дачная столица» можно будет увидеть не только в музее, но и в некоторых других учреждениях Сиверского городского поселения.