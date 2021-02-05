В поликлинике на Аэродроме открыт приём ортодонта

Врач-ортодонт занимается коррекцией неправильного прикуса, исправлением неправильного положения зубов. В поликлинике «Аэродром» прием детей ведет специалист со стажем в ортодонтии больше 30 лет Игорь Геннадьевич Кирпичников.
В
нечетные числа месяца прием проходит в первую смену, по четным – во вторую.
Записаться
на консультацию можно через регистратуру стоматологического отделения
поликлиники «Аэродром» по телефону 8(813-71)78-431.
Талоны
к специалисту также выкладываются на сайт Гатчинской КМБ (зайдя в модуль
«Запись на прием», в подразделениях нужно выбрать «поликлиническое отделение
«Аэродром», в разделе «специальность/отделение» - врач-ортодонт).
Кроме
того, талоны доступны в контакт-центре Гатчинской КМБ (тел.: 8(81371)78-075,
ежедневно после 13.00 на неделю вперед), а также на порталах Госуслуги и
zdrav.lenreg.ru.