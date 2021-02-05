В поликлинике на Аэродроме открыт приём ортодонта

Врач-ортодонт занимается коррекцией неправильного прикуса, исправлением неправильного положения зубов. В поликлинике «Аэродром» прием детей ведет специалист со стажем в ортодонтии больше 30 лет Игорь Геннадьевич Кирпичников.

В нечетные числа месяца прием проходит в первую смену, по четным – во вторую.

Записаться на консультацию можно через регистратуру стоматологического отделения поликлиники «Аэродром» по телефону 8(813-71)78-431.

Талоны к специалисту также выкладываются на сайт Гатчинской КМБ (зайдя в модуль «Запись на прием», в подразделениях нужно выбрать «поликлиническое отделение «Аэродром», в разделе «специальность/отделение» - врач-ортодонт).

Кроме того, талоны доступны в контакт-центре Гатчинской КМБ (тел.: 8(81371)78-075, ежедневно после 13.00 на неделю вперед), а также на порталах Госуслуги и zdrav.lenreg.ru.