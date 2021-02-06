«Странные» открытки Максима Колесникова

Автор выставки — Максим Колесников, кинорежиссёр, оператор, фотограф. С относительно недавнего времени увлекается векторной иллюстрацией. Автор нескольких серий оригинальных почтовых открыток.

В экспозиции представлены открытки «UFO-series» 2015-2016 гг.

Работы можно рассматривать, находить мелкие детали и узнавать знакомые места. А лучше всего просто присесть рядом и полюбоваться открытками или пофантазировать, что бы нарисовали вы.

Выставку Максима Колесникова можно посетить с 1 февраля и до конца месяца в часы работы библиотеки.