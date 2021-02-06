«Странные» открытки Максима Колесникова

Автор
выставки — Максим Колесников, кинорежиссёр, оператор, фотограф. С относительно
недавнего времени увлекается векторной иллюстрацией. Автор нескольких серий
оригинальных почтовых открыток.
В
экспозиции представлены открытки «UFO-series» 2015-2016 гг.
Работы
можно рассматривать, находить мелкие детали и узнавать знакомые места. А лучше
всего просто присесть рядом и полюбоваться открытками или пофантазировать, что
бы нарисовали вы.
Выставку
Максима Колесникова можно посетить с 1 февраля и до конца месяца в часы работы
библиотеки.