«Краски природы» в «Купринке»

Иван Радюкевич и Станислав Моисеев хорошо известны гатчинцам и гостям города.

Иван Николаевич Радюкевич родился в посёлке Сиверский. Живописью начал заниматься в 1980 году в Гатчинской изостудии при Доме культуры. Закончил художественно-графический факультет педагогического института им. А.И. Герцена. Любимая тема в творчестве художника - пейзаж, родная природа, которую он воспевает в живописных полотнах, в музыке и в поэзии. Иван Радюкевич - участник индивидуальных и коллективных выставок живописи в Сиверском, Гатчине, Санкт-Петербурге.

Станислав Борисович Моисеев родился в городе Ленинграде. С раннего детства увлекался рисованием. В юношеском возрасте много писал акварелью и маслом. Работал в изостудии Ленинграда. Член Гатчинского товарищества художников. Многие работы С. Моисеева находятся в частных коллекциях в городах России и за рубежом.