«Краски природы» в «Купринке»

Иван
Радюкевич и Станислав Моисеев хорошо известны гатчинцам и гостям города.
Иван
Николаевич Радюкевич родился в посёлке Сиверский. Живописью начал заниматься в
1980 году в Гатчинской изостудии при Доме культуры. Закончил
художественно-графический факультет педагогического института им. А.И. Герцена.
Любимая тема в творчестве художника - пейзаж, родная природа, которую он
воспевает в живописных полотнах, в музыке и в поэзии. Иван Радюкевич - участник
индивидуальных и коллективных выставок живописи в Сиверском, Гатчине,
Санкт-Петербурге.
Станислав
Борисович Моисеев родился в городе Ленинграде. С раннего детства увлекался
рисованием. В юношеском возрасте много писал акварелью и маслом. Работал в
изостудии Ленинграда. Член Гатчинского товарищества художников. Многие работы
С. Моисеева находятся в частных коллекциях в городах России и за рубежом.