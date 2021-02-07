«Краски природы» в «Купринке»

«Краски природы» в «Купринке»

В Гатчинской городской библиотеке им. А.И. Куприна до конца февраля открыта выставка живописи гатчинских художников Ивана Радюкевича и Станислава Моисеева «Краски природы».

Рубрики : Культура     07 Feb 2021

Иван Радюкевич и Станислав Моисеев хорошо известны гатчинцам и гостям города.

Иван Николаевич Радюкевич родился в посёлке Сиверский. Живописью начал заниматься в 1980 году в Гатчинской изостудии при Доме культуры. Закончил художественно-графический факультет педагогического института им. А.И. Герцена. Любимая тема в творчестве художника - пейзаж, родная природа, которую он воспевает в живописных полотнах, в музыке и в поэзии. Иван Радюкевич - участник индивидуальных и коллективных выставок живописи в Сиверском, Гатчине, Санкт-Петербурге.

Станислав Борисович Моисеев родился в городе Ленинграде. С раннего детства увлекался рисованием. В юношеском возрасте много писал акварелью и маслом. Работал в изостудии Ленинграда. Член Гатчинского товарищества художников. Многие работы С. Моисеева находятся в частных коллекциях в городах России и за рубежом.

Автор :

Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.

Лента новостей

Самые читаемые

Фоторепортаж

Видеорепортаж

© 1931-2021 Гатчинская правда.ру
  • Яндекс.Метрика
  • 16+