Новая неделя начнется с отключений электроэнергии в Гатчинском районе

Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах будет прекращена подача электроэнергии:

11.02.2021г. с 10:00 до 20:00 дважды на 30 минут

г. Коммунар, ул. Антропшинская,

д. Покровская, частный сектор,

садоводство «Славяночка-2»,

СНТ «Славяночка-3».

Филиал «Южные электросети» АО «ЛОЭСК» уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах, будет прекращена подача электроэнергии:

с 09.02.21 по 12.02.21 с 09:00 до 16:00

Вырицкое ГП:

пгт. Вырица

пр-кт. Майский д. 45-56;

ул. Серафимовская д. 1-8.

08.02.21 с 13:00 до 16:00

Вырицкое ГП:

пгт. Вырица

ул. Сергучевская д. 31-73,

ул. Полякова д. 1-18,

ул. Удельная д. 1-21,

ул. Вокзальная д. 24-52,

ул. Повассара д. 1-43,

пер. Колхозный д. 1-7,

ул. Красная д. 18-29.

08.02.21 с 09:00 до 16:00

Сиверское ГП:

пгт. Сиверский

ш. Крамского д. 6, 9.

09.02.21 с 09:00 до 16:00

Сиверское ГП:

пгт. Сиверский

ул. Строителей д. 2, 4, 6А, 8, 10, 12, 14,

МБОУ «Сиверская гимназия».

09.02.21 с 09:00 до 12:00

Вырицкое ГП:

пгт. Вырица

ул. Алексеевская д. 10-23,

ул. Средняя д. 14-24.

09.02.21 с 13:00 до 16:00

Вырицкое ГП:

пгт. Вырица

ул. Средняя д. 50-68,

ул. Тосненская д. 1-18,

ул. Никольская д. 30-68,

ул. Максимова д. 1-10,

ш. Сиверское д. 20-36,

ул. Гатчинская д. 1-7,

пер. Гатчинский д. 1-8.

09.02.21 с 09:00 до 12:00

Вырицкое ГП:

пгт. Вырица

ул. Гоголя д. 1-24,

ул. Льва Толстого д. 32-39,

пр-кт. Коммунальный д. 15-72,

ул. Первого Оврага д. 1-4,

ул. Крылова д. 1-16,

ООО «ДОЛ Ювента»,

«Детский пульмонологический санаторий «Салют»; ГБУ ДО ДООЦ «Маяк».

10.02.21 с 09:00 до 12:00

Вырицкое ГП:

пгт. Вырица

ул. Средняя д. 50-68,

ул. Тосненская д. 9-18,

ул. Никольская д. 30-68,

ул. Максимова д. 1-10,

ул. Тосненская д. 1-8,

ш. Сиверское д. 20-36,

ул. Гатчинская д. 1-19А,

пер. Гатчинский д. 1-8,

ул. Баркановская д. 65-92,

ш. Сиверское д. 6-15,

ул. Вокзальная д. 45-84,

ул. Алексеевская д. 1-21,

ш. Сиверское д. 42-58, 29А,

ул. Никольская д. 22-33, 70-76, 42А, 42,

ул. Пограничная д. 2-34,

ул. Софийская д. 21-27,

ул. Радищева д. 1-10,

ш. Сиверское д. 6-16,

ул. Максимова д. 5-21,

ул. Средняя д. 28-39,

ул. Софийская д. 1-12,

ул. Средняя д. 1-35,

ул. Шифлеровская д. 1-21,

ул. Никольская д. 3-33,

ул. Средняя д. 22-26,

ул. Лужская д. 8-14,

ул. Лесная д. 14-25, 27-29,

АО "Коммунальные системы Гатчинского района".

10.02.21 с 09:00 до 16:00

Сиверское ГП:

пгт. Сиверский

ул. Новый тупик д. 1-6,

ул. Горького д. 1-65.

10.02.21 с 09:00 до 13:00

Таицкое ГП:

пгт. Тайцы

ул. Юбилейная д. 1-13,

ул. Южная д. 1-34,

ул. Цветочная д. 1-36,

ул. Карьерная д. 1-44,

ул. Крайняя д. 1-33,

ул. Средняя д. 1-24.

10.02.21 с 13:00 до 16:00

Таицкое ГП:

пгт. Тайцы

ул. Песочная д. 1-26,

пер. Лесной д. 1-9,

пер. Совхозный д. 2-14.

10.02.21 с 09:00 до 12:00

Вырицкое ГП:

пгт. Вырица

ул. Сергучевская д. 52Б,

ул. Вокзальная д. 57-72А,

ул. Баркановская д. 45-64,

ул. Удельная д. 15-32,

ул. Слуцкая д. 30-51,

ул. Удельная д. 1-16,

ул. Вокзальная д. 39-68.

10.02.21 с 13:00 до 16:00

Вырицкое ГП:

пгт. Вырица

ул. Баркановская д. 65-92,

ш. Сиверское д. 6-15,

ул. Вокзальная д. 45-84.

11.02.21 с 09:00 до 12:00

Вырицкое ГП:

пгт. Вырица

ул. Андреевская д. 15, 27-31, 35А, 35Б,

ш. Сиверское д. 56-80, 72-74,

ул. Жертв Революции д. 24-44,

ул. Баркановская д. 1-3,

ул. Слуцкая д. 2-26,

ул. Красная д. 37-47,

ул. Оредежская д. 44-54,

ул. Софийская д. 1-15,

ул. Средняя д. 1-11.

11.02.21 с 13:00 до 16:00

Вырицкое ГП:

пгт. Вырица

ул. Лесная д. 1-18,

ш. Сиверское д. 1-25,

ул. Румянцева д. 1-15,

ш. Сиверское д. 2-43А,

ул. Береговая д. 1-9.

12.02.21 с 09:00 до 12:00

Вырицкое ГП:

пгт. Вырица

ул. Алексеевская д. 1-21,

ш. Сиверское д. 42-58, 29А,

ул. Никольская д. 22-33.

12.02.21 с 13:00 до 16:00

Вырицкое ГП:

пгт. Вырица

ул. Никольская д. 70-76, 42А, 42,

ул. Радищева д. 1-10,

ш. Сиверское д. 6-16.