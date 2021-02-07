Новая неделя начнется с отключений электроэнергии в Гатчинском районе

Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением
запланированных работ на электросетевых объектах будет прекращена подача
электроэнергии:
11.02.2021г. с 10:00 до 20:00 дважды на 30 минут
г. Коммунар, ул. Антропшинская,
д. Покровская, частный сектор,
садоводство «Славяночка-2»,
СНТ «Славяночка-3».
Филиал «Южные электросети» АО «ЛОЭСК» уведомляет, что в связи с проведением
запланированных работ на электросетевых объектах, будет прекращена подача
электроэнергии:
с 09.02.21 по 12.02.21 с 09:00 до 16:00
Вырицкое ГП:
пгт. Вырица
пр-кт. Майский д. 45-56;
ул. Серафимовская д. 1-8.
08.02.21 с 13:00 до 16:00
Вырицкое ГП:
пгт. Вырица
ул. Сергучевская д. 31-73,
ул. Полякова д. 1-18,
ул. Удельная д. 1-21,
ул. Вокзальная д. 24-52,
ул. Повассара д. 1-43,
пер. Колхозный д. 1-7,
ул. Красная д. 18-29.
08.02.21 с 09:00 до 16:00
Сиверское ГП:
пгт. Сиверский
ш. Крамского д. 6, 9.
09.02.21 с 09:00 до 16:00
Сиверское ГП:
пгт. Сиверский
ул. Строителей д. 2, 4, 6А, 8, 10, 12, 14,
МБОУ «Сиверская гимназия».
09.02.21 с 09:00 до 12:00
Вырицкое ГП:
пгт. Вырица
ул. Алексеевская д. 10-23,
ул. Средняя д. 14-24.
09.02.21 с 13:00 до 16:00
Вырицкое ГП:
пгт. Вырица
ул. Средняя д. 50-68,
ул. Тосненская д. 1-18,
ул. Никольская д. 30-68,
ул. Максимова д. 1-10,
ш. Сиверское д. 20-36,
ул. Гатчинская д. 1-7,
пер. Гатчинский д. 1-8.
09.02.21 с 09:00 до 12:00
Вырицкое ГП:
пгт. Вырица
ул. Гоголя д. 1-24,
ул. Льва Толстого д. 32-39,
пр-кт. Коммунальный д. 15-72,
ул. Первого Оврага д. 1-4,
ул. Крылова д. 1-16,
ООО «ДОЛ Ювента»,
«Детский пульмонологический санаторий «Салют»; ГБУ ДО ДООЦ «Маяк».
10.02.21 с 09:00 до 12:00
Вырицкое ГП:
пгт. Вырица
ул. Средняя д. 50-68,
ул. Тосненская д. 9-18,
ул. Никольская д. 30-68,
ул. Максимова д. 1-10,
ул. Тосненская д. 1-8,
ш. Сиверское д. 20-36,
ул. Гатчинская д. 1-19А,
пер. Гатчинский д. 1-8,
ул. Баркановская д. 65-92,
ш. Сиверское д. 6-15,
ул. Вокзальная д. 45-84,
ул. Алексеевская д. 1-21,
ш. Сиверское д. 42-58, 29А,
ул. Никольская д. 22-33, 70-76, 42А, 42,
ул. Пограничная д. 2-34,
ул. Софийская д. 21-27,
ул. Радищева д. 1-10,
ш. Сиверское д. 6-16,
ул. Максимова д. 5-21,
ул. Средняя д. 28-39,
ул. Софийская д. 1-12,
ул. Средняя д. 1-35,
ул. Шифлеровская д. 1-21,
ул. Никольская д. 3-33,
ул. Средняя д. 22-26,
ул. Лужская д. 8-14,
ул. Лесная д. 14-25, 27-29,
АО "Коммунальные системы Гатчинского района".
10.02.21 с 09:00 до 16:00
Сиверское ГП:
пгт. Сиверский
ул. Новый тупик д. 1-6,
ул. Горького д. 1-65.
10.02.21 с 09:00 до 13:00
Таицкое ГП:
пгт. Тайцы
ул. Юбилейная д. 1-13,
ул. Южная д. 1-34,
ул. Цветочная д. 1-36,
ул. Карьерная д. 1-44,
ул. Крайняя д. 1-33,
ул. Средняя д. 1-24.
10.02.21 с 13:00 до 16:00
Таицкое ГП:
пгт. Тайцы
ул. Песочная д. 1-26,
пер. Лесной д. 1-9,
пер. Совхозный д. 2-14.
10.02.21 с 09:00 до 12:00
Вырицкое ГП:
пгт. Вырица
ул. Сергучевская д. 52Б,
ул. Вокзальная д. 57-72А,
ул. Баркановская д. 45-64,
ул. Удельная д. 15-32,
ул. Слуцкая д. 30-51,
ул. Удельная д. 1-16,
ул. Вокзальная д. 39-68.
10.02.21 с 13:00 до 16:00
Вырицкое ГП:
пгт. Вырица
ул. Баркановская д. 65-92,
ш. Сиверское д. 6-15,
ул. Вокзальная д. 45-84.
11.02.21 с 09:00 до 12:00
Вырицкое ГП:
пгт. Вырица
ул. Андреевская д. 15, 27-31, 35А, 35Б,
ш. Сиверское д. 56-80, 72-74,
ул. Жертв Революции д. 24-44,
ул. Баркановская д. 1-3,
ул. Слуцкая д. 2-26,
ул. Красная д. 37-47,
ул. Оредежская д. 44-54,
ул. Софийская д. 1-15,
ул. Средняя д. 1-11.
11.02.21 с 13:00 до 16:00
Вырицкое ГП:
пгт. Вырица
ул. Лесная д. 1-18,
ш. Сиверское д. 1-25,
ул. Румянцева д. 1-15,
ш. Сиверское д. 2-43А,
ул. Береговая д. 1-9.
12.02.21 с 09:00 до 12:00
Вырицкое ГП:
пгт. Вырица
ул. Алексеевская д. 1-21,
ш. Сиверское д. 42-58, 29А,
ул. Никольская д. 22-33.
12.02.21 с 13:00 до 16:00
Вырицкое ГП:
пгт. Вырица
ул. Никольская д. 70-76, 42А, 42,
ул. Радищева д. 1-10,
ш. Сиверское д. 6-16.