Шесть золотых медалей гатчинских школьников

Победителем олимпиады по химии стала ученица 9-го
класса Гатчинского лицея № 3 Софья Фещенко. Среди призеров олимпиады – 11-классница
Наталья Лебедева и 10-классник Александр Сухов из Гатчинской школы № 8,
10-классник Андрей Алексеев из Вырицкой школы и сразу пять 9-классников из
Гатчинского лицея № 3 - Екатерина Усачева, Мария
Овчинникова, Татьяна Нетребина, Карина Гусейнова и Анастасия Морудова.
Победителями олимпиады по биологии стали ученик
9-го класса Гатчинского лицея № 3 Егор Ермошин и ученик 10-го класса Гатчинской
гимназии «Апекс» Матвей Киселев.
Лучшими в астрономии стали учащиеся Гатчинского
лицея № 3: выпускник 11-го класса Илья Шульгин и учащийся 9-го класса Сергей Кузьмин.
Первое место по итогам региональной олимпиаду по
праву заняла ученица 10-го класса Гатчинской школы № 9 Полина Жиганова.
Всего по состоянию на 4 февраля в копилке
Гатчинского района восемь наград высшей пробы. Еще 20 школьников стали призерами
олимпиад по различным предметам.