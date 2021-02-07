Шесть золотых медалей гатчинских школьников

Победителем олимпиады по химии стала ученица 9-го класса Гатчинского лицея № 3 Софья Фещенко. Среди призеров олимпиады – 11-классница Наталья Лебедева и 10-классник Александр Сухов из Гатчинской школы № 8, 10-классник Андрей Алексеев из Вырицкой школы и сразу пять 9-классников из Гатчинского лицея № 3 - Екатерина Усачева, Мария Овчинникова, Татьяна Нетребина, Карина Гусейнова и Анастасия Морудова.

Победителями олимпиады по биологии стали ученик 9-го класса Гатчинского лицея № 3 Егор Ермошин и ученик 10-го класса Гатчинской гимназии «Апекс» Матвей Киселев.

Лучшими в астрономии стали учащиеся Гатчинского лицея № 3: выпускник 11-го класса Илья Шульгин и учащийся 9-го класса Сергей Кузьмин.

Первое место по итогам региональной олимпиаду по праву заняла ученица 10-го класса Гатчинской школы № 9 Полина Жиганова.

Всего по состоянию на 4 февраля в копилке Гатчинского района восемь наград высшей пробы. Еще 20 школьников стали призерами олимпиад по различным предметам.