Жители области могут поддержать древний платан из России на международном конкурсе

Оргкомитет программы «Деревья – памятники природы», учрежденной Советом Федерации ФС РФ, просит жителей Ленинградской области поддержать российского участника и отдать свой голос за дербентский платан.
Голосование продлится до
28 февраля 2021 года, подробная информация размещена на сайте www.rosdrevo.ru
Экологический конкурс
деревьев, обладающих самой интересной историей «Европейское дерево года»
проводится в одиннадцатый раз. В полуфинал вышло 14 победителей национальных
отборочных туров, два претендента, набравшие больше всех голосов выйдут в
финал. Результаты будут объявлены на церемонии награждения 17 марта.
В конкурсе принимают
участие деревья, которые внесены в национальный реестр старовозрастных деревьев
России и имеют всероссийский статус «Дерево – памятник живой природы».
Напомним, в Ленинградской
области четыре дерева являются памятниками природы. Это дубы черешчатые,
растущие у деревни Ириновка Всеволожского района и в Гатчинском парке, сосна
кедровая в парке Монрепо и вяз шершавый у деревни Мерево Лужского района. Еще
16 деревьев выдвинуты претендентами на включение в национальный реестр
старовозрастных деревьев России