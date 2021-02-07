Жители области могут поддержать древний платан из России на международном конкурсе

Оргкомитет программы «Деревья – памятники природы», учрежденной Советом Федерации ФС РФ, просит жителей Ленинградской области поддержать российского участника и отдать свой голос за дербентский платан.

Голосование продлится до 28 февраля 2021 года, подробная информация размещена на сайте www.rosdrevo.ru

Экологический конкурс деревьев, обладающих самой интересной историей «Европейское дерево года» проводится в одиннадцатый раз. В полуфинал вышло 14 победителей национальных отборочных туров, два претендента, набравшие больше всех голосов выйдут в финал. Результаты будут объявлены на церемонии награждения 17 марта.

В конкурсе принимают участие деревья, которые внесены в национальный реестр старовозрастных деревьев России и имеют всероссийский статус «Дерево – памятник живой природы».

Напомним, в Ленинградской области четыре дерева являются памятниками природы. Это дубы черешчатые, растущие у деревни Ириновка Всеволожского района и в Гатчинском парке, сосна кедровая в парке Монрепо и вяз шершавый у деревни Мерево Лужского района. Еще 16 деревьев выдвинуты претендентами на включение в национальный реестр старовозрастных деревьев России