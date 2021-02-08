Спасибо смелым гатчинцам!

В
пятницу, пятого февраля, она двигалась на своем автомобиле по улице Радищева,
когда перед поворотом на улице Урицкого он загорелся. Девушка выбежала из
машины и начала звать на помощь.
На
ее просьбу откликнулись сразу же несколько молодых людей, которые оперативно
среагировали и начали собирать снег и бросать его на капот, а также тушить
возникшее возгорание огнетушителем. Молодой парень по имени Игорь помог вызвать
эвакуатор и остался до его приезда, чтобы поддержать девушку, которая пребывала
в шоковом состоянии.
Благодаря
оперативной помощи молодых гатчинцев автомобиль удалось спасти.
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Была приятно удивлена, что в Гатчине живет такая активная молодежь, которая
всегда готова прийти на помощь совершенно незнакомому человеку, - сказала она.
Подготовила Ирина ХРУСТАЛЁВА