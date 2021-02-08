Спасибо смелым гатчинцам!

В пятницу, пятого февраля, она двигалась на своем автомобиле по улице Радищева, когда перед поворотом на улице Урицкого он загорелся. Девушка выбежала из машины и начала звать на помощь.

На ее просьбу откликнулись сразу же несколько молодых людей, которые оперативно среагировали и начали собирать снег и бросать его на капот, а также тушить возникшее возгорание огнетушителем. Молодой парень по имени Игорь помог вызвать эвакуатор и остался до его приезда, чтобы поддержать девушку, которая пребывала в шоковом состоянии.

Благодаря оперативной помощи молодых гатчинцев автомобиль удалось спасти.

- Была приятно удивлена, что в Гатчине живет такая активная молодежь, которая всегда готова прийти на помощь совершенно незнакомому человеку, - сказала она.

Подготовила Ирина ХРУСТАЛЁВА