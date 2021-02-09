«Метелица» подарила творческий подарок

«Метелица» подарила творческий подарок

8 февраля в поселке Оредеж Лужского района отпраздновали памятную дату - 77-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

Рубрики : Культура     09 Feb 2021

Творческим подарком жителям в этот день стало выступление одного из лучших профессиональных оркестров народных инструментов России - Государственного оркестра Ленинградской области «Метелица» под управлением художественного руководителя и главного дирижера, заслуженного артиста РФ Игоря Тонина. Прозвучали русская народная музыка, музыка из кинофильмов, импровизация на тему всемирно известной «Катюши» и концертные вариации на тему песни Лидии Руслановой «Валенки».

Большой отклик у зрителей вызвало выступление солистки оркестра, лауреата международных и всероссийских конкурсов Елены Курской, проникновенно исполнившей народные песни и песни военных лет. 

Этот концерт также стал возможностью чествовать нынешних защитников – медицинских работников. Слова благодарности были сказаны каждому сотруднику Оредежской поликлиники, которые стоят на страже здоровья жителей.

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