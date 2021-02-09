Парк «Зверинец»: открыто – 24 часа в сутки

Истерику закатил один пользователь
соцсети, другие с энтузиазмом подхватили и призывают друг друга лезть на
баррикады, отстаивая свое суверенное право на рощу. Однако граждане ломятся в
открытую дверь…
Во-первых, не «вся Орлова роща», а парк
«Зверинец» передан в управление Гатчинского музея-заповедника, поскольку парк
является частью Гатчинского дворцово-паркового ансамбля. Во-вторых, лыжников в «Зверинце»
никто не отменял: все желающие беспрепятственно катаются с утра до ночи,
включая школьников и студентов. В-третьих, что такое «лыжный стадион» и где он
уничтожен? Прогуляйтесь до Пяти дорог и далее – отличные трассы.
А весь сыр-бор из-за вагончика, в котором
был прокат лыжного снаряжения – был и закрылся. В этом обвиняют Гатчинский
музей-заповедник, «из-за звонка» которого, якобы, закрыли прокат. За
разъяснениями мы обратились к первоисточнику – в пресс-службу Гатчинского ГМЗ,
и вот что ответили из дворца.
- Мы ничего не закрывали, потому что там
никто ничего официально не открывал. Но с 1 января в парке «Зверинец» появилась
охрана, которая заметила, что в строительном вагончике на территории парка
ведется бизнес по сдаче в прокат лыжного оборудования. Наши юристы обратились в
администрацию Гатчинского района: на каком основании там появился этот
вагончик? Кто отвечает за пожарную безопасность? Как туда проведено
электричество? Может, какие-то документы есть на установку этого вагончика? Во
всяком случае, не музей его там размещал.
В итоге через некоторое время пришел
ответ: вагончик уберут, потому что никаких документов на него нет. Но принято
решение перенести вагончик на перекресток улиц Крупской и Рощинской – туда, где
вертолетная площадка. Там уже муниципальная территория.
Это было решение либо администрации, либо
этого учреждения: перенести свой бизнес. Музей-заповедник ни от кого ничего не
требовал и не запрещал.
«Гатчинская правда» поинтересовалась
заодно у представителей Гатчинского музея-заповедника, не запретят ли лыжников
в «Зверинце». А ходоков с палками? А мамаш с колясками и детей на велосипедах?
- Никого из «Зверинца» не прогоняют! –
ответили в ГМЗ. – 8-го марта, как обычно, планируется Гатчинский лыжный марафон.
Наш имущественный отдел согласовывает со спорткомитетом варианты трасс, которые
будут подготавливать организаторы марафона. Более того, парк «Зверинец» – и это
принципиальная позиция! – будет всегда открытым и бесплатным.
Как рассказали в Гатчинском
музее-заповеднике, сейчас разрабатывается концепция парка «Зверинец»: музей –
это научное учреждение и, если музей принимает решение по планировке парка, это
основывается только на научных, исторических документах. Будут восстанавливаться
исторические просеки, дороги, готовится проектная документация на восстановление
мостов.