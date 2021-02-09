Парк «Зверинец»: открыто – 24 часа в сутки

Истерику закатил один пользователь соцсети, другие с энтузиазмом подхватили и призывают друг друга лезть на баррикады, отстаивая свое суверенное право на рощу. Однако граждане ломятся в открытую дверь…

Во-первых, не «вся Орлова роща», а парк «Зверинец» передан в управление Гатчинского музея-заповедника, поскольку парк является частью Гатчинского дворцово-паркового ансамбля. Во-вторых, лыжников в «Зверинце» никто не отменял: все желающие беспрепятственно катаются с утра до ночи, включая школьников и студентов. В-третьих, что такое «лыжный стадион» и где он уничтожен? Прогуляйтесь до Пяти дорог и далее – отличные трассы.

А весь сыр-бор из-за вагончика, в котором был прокат лыжного снаряжения – был и закрылся. В этом обвиняют Гатчинский музей-заповедник, «из-за звонка» которого, якобы, закрыли прокат. За разъяснениями мы обратились к первоисточнику – в пресс-службу Гатчинского ГМЗ, и вот что ответили из дворца.

- Мы ничего не закрывали, потому что там никто ничего официально не открывал. Но с 1 января в парке «Зверинец» появилась охрана, которая заметила, что в строительном вагончике на территории парка ведется бизнес по сдаче в прокат лыжного оборудования. Наши юристы обратились в администрацию Гатчинского района: на каком основании там появился этот вагончик? Кто отвечает за пожарную безопасность? Как туда проведено электричество? Может, какие-то документы есть на установку этого вагончика? Во всяком случае, не музей его там размещал.

В итоге через некоторое время пришел ответ: вагончик уберут, потому что никаких документов на него нет. Но принято решение перенести вагончик на перекресток улиц Крупской и Рощинской – туда, где вертолетная площадка. Там уже муниципальная территория.

Это было решение либо администрации, либо этого учреждения: перенести свой бизнес. Музей-заповедник ни от кого ничего не требовал и не запрещал.

«Гатчинская правда» поинтересовалась заодно у представителей Гатчинского музея-заповедника, не запретят ли лыжников в «Зверинце». А ходоков с палками? А мамаш с колясками и детей на велосипедах?

- Никого из «Зверинца» не прогоняют! – ответили в ГМЗ. – 8-го марта, как обычно, планируется Гатчинский лыжный марафон. Наш имущественный отдел согласовывает со спорткомитетом варианты трасс, которые будут подготавливать организаторы марафона. Более того, парк «Зверинец» – и это принципиальная позиция! – будет всегда открытым и бесплатным.

Как рассказали в Гатчинском музее-заповеднике, сейчас разрабатывается концепция парка «Зверинец»: музей – это научное учреждение и, если музей принимает решение по планировке парка, это основывается только на научных, исторических документах. Будут восстанавливаться исторические просеки, дороги, готовится проектная документация на восстановление мостов.



