Учёным из Гатчинского района вручили премии губернатора

«Несмотря
на то, что рядом с нами находится огромный научный центр, ленинградской науке
всегда отводилась особая роль. Большие исследования, которые проводятся на
территории Ленинградской области – начиная от растениеводства и закачивая
ядерной физикой — носят прикладной характер. Это подчеркивает, что работы наших
ученых разноплановы и многогранные, а конкурс все более конкурентоспособный и
интересный», — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в
ходе встречи с учеными.
Лауреатом
премии губернатора Ленинградской области «За достижения в области
фундаментальных и прикладных исследований» в номинации «Естественные и
технические науки» стал старший научный сотрудник отделения перспективных
разработок НИЦ Курчатовский институт - ПИЯФ, кандидат физико-математических
наук Леонид Скрипников.
В номинации
«Аграрная наука» лауреатом премии губернатора стала ведущий научный сотрудник,
ученый секретарь Ленинградского научно-исследовательского института сельского
хозяйства «Белогорка», кандидат биологических наук Любовь Бекиш.
Лауреатом
премии губернатора III степени за лучшую научно-исследовательскую работу стала
научный сотрудник лаборатории молекулярной генетики человека НИЦ Курчатовский
институт – ПИЯФ Татьяна Усенко.
В
связи с ограничительными мерами церемония награждения состоялась в режиме
видеоконференции. Дипломы гатчинским ученым вручали глава Гатчинского района
Виталий Филоненко и глава администрации Людмила Нещадим.
«Сегодня
на территории Гатчинского района работают крупные научные центры, комплексы,
которые в целом определяют стратегию развития науки. Искренне поздравляю вас с
заслуженной победой. Приятно, что и среди участников, и среди победителей есть
замечательная молодежь. В ваших руках - наше сегодня и наш завтрашний день. И,
конечно, здорово, что на земле ленинградской работают такие программы, которые
мотивируют и поддерживают самые лучшие начинания, в том числе в сфере науки», -
сказала Людмила Нещадим.