Учёным из Гатчинского района вручили премии губернатора

«Несмотря на то, что рядом с нами находится огромный научный центр, ленинградской науке всегда отводилась особая роль. Большие исследования, которые проводятся на территории Ленинградской области – начиная от растениеводства и закачивая ядерной физикой — носят прикладной характер. Это подчеркивает, что работы наших ученых разноплановы и многогранные, а конкурс все более конкурентоспособный и интересный», — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в ходе встречи с учеными.

Лауреатом премии губернатора Ленинградской области «За достижения в области фундаментальных и прикладных исследований» в номинации «Естественные и технические науки» стал старший научный сотрудник отделения перспективных разработок НИЦ Курчатовский институт - ПИЯФ, кандидат физико-математических наук Леонид Скрипников.

В номинации «Аграрная наука» лауреатом премии губернатора стала ведущий научный сотрудник, ученый секретарь Ленинградского научно-исследовательского института сельского хозяйства «Белогорка», кандидат биологических наук Любовь Бекиш.

Лауреатом премии губернатора III степени за лучшую научно-исследовательскую работу стала научный сотрудник лаборатории молекулярной генетики человека НИЦ Курчатовский институт – ПИЯФ Татьяна Усенко.

В связи с ограничительными мерами церемония награждения состоялась в режиме видеоконференции. Дипломы гатчинским ученым вручали глава Гатчинского района Виталий Филоненко и глава администрации Людмила Нещадим.

«Сегодня на территории Гатчинского района работают крупные научные центры, комплексы, которые в целом определяют стратегию развития науки. Искренне поздравляю вас с заслуженной победой. Приятно, что и среди участников, и среди победителей есть замечательная молодежь. В ваших руках - наше сегодня и наш завтрашний день. И, конечно, здорово, что на земле ленинградской работают такие программы, которые мотивируют и поддерживают самые лучшие начинания, в том числе в сфере науки», - сказала Людмила Нещадим.