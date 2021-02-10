Маньяк-насильник из Коммунара, убивший женщину 10 лет назад, предстанет перед судом

Маньяк-насильник из Коммунара, убивший женщину 10 лет назад, предстанет перед судом

Следственными органами Следственного комитета России по Ленинградской области завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летнего жителя Коммунара. Он обвиняется в совершении убийства с особой жестокостью, сопряженного с изнасилованием, а также в насильственных действиях сексуального характера, совершенных с особой жестокостью и соединенных с угрозой убийством.

Рубрики : Криминал     10 Feb 2021

В следственном управлении Следственного комитета России по Ленинградской области на постоянной основе действует межведомственная аналитическая следственно-оперативная группа по расследованию неочевидных тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе совершенных в прошлые годы. Несмотря на неочевидный характер преступлений, которые не удавалось раскрыть много лет, следователи следственного управления СК России по Ленинградской области с участием отдела Криминалистического сопровождения следствия Главного управления криминалистики СК России ведут скрупулезную работу по сбору доказательств.

В ходе расследования преступления сексуального характера с угрозой убийством в отношении 41-летней жительницы Гатчинского района, удалось установить причастность подозреваемого еще и к убийству женщины, совершенному с особой жестокостью 10 лет назад. В начале декабря 2010 года в Коммунаре обвиняемый напал на женщину, подверг ее сексуальному насилию, а затем убил.

Фигуранта заключили под стражу. Следствием проведен значительный комплекс мероприятий, направленных на сбор и закрепление доказательной базы. Проведен ряд сложных судебных экспертиз. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

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