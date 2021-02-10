Маньяк-насильник из Коммунара, убивший женщину 10 лет назад, предстанет перед судом

В
следственном управлении Следственного комитета России по Ленинградской области
на постоянной основе действует межведомственная аналитическая
следственно-оперативная группа по расследованию неочевидных тяжких и особо тяжких
преступлений, в том числе совершенных в прошлые годы. Несмотря на неочевидный
характер преступлений, которые не удавалось раскрыть много лет, следователи
следственного управления СК России по Ленинградской области с участием отдела
Криминалистического сопровождения следствия Главного управления криминалистики
СК России ведут скрупулезную работу по сбору доказательств.
В ходе расследования
преступления сексуального характера с угрозой убийством в отношении 41-летней
жительницы Гатчинского района, удалось установить причастность подозреваемого еще
и к убийству женщины, совершенному с особой жестокостью 10 лет назад. В начале
декабря 2010 года в Коммунаре обвиняемый напал на женщину, подверг ее
сексуальному насилию, а затем убил.
Фигуранта
заключили под стражу. Следствием проведен значительный комплекс мероприятий,
направленных на сбор и закрепление доказательной базы. Проведен ряд сложных
судебных экспертиз. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в
ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.