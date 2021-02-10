Новый ФОК для гатчинских гимнастов

Согласно индивидуальному проекту будет построено одноэтажное здание площадью 1,2 тысячи квадратных метров. В современном комплексе будет предусмотрен зал для спортивной гимнастики размером 30х18 метров с возможностью проводить занятия одновременно для 35 человек, а также раздевалки, душевые, санузлы, служебные и хозпомещения. Пропускная способность здания – 210 человек в сутки.

На территории у ФОКа будет обустроена парковка на 10 машиномест. В проект также входит благоустройство прилегающей территории.

В новом ФОКе разместится отделение спортивной гимнастики Гатчинской детско-юношеской спортивной школы № 1.

В результате конкурсных процедур подрядчиком на этом объекте стало ООО «Строительная компания «Фундамент». Окончание строительства запланировано на конец 2022 года.

Общая стоимость строительства по контракту составляет 81 млн рублей. Реализация проекта проводится в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни», финансирование из бюджета Ленинградской области по заказу администрации Гатчинского района, сообщает пресс-служба администрации.