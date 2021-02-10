Зимнее настроение бывает разным. Для художника самое холодное время года может стать поводом к созданию необыкновенно ярких, насыщенных цветом работ.

- Тусклые серые цвета зимнего северного неба, то выпадающий, то тающий грязноватый снег - холодные пространства не дают глазам остановиться на чем-либо. Сердце хочет Света и Цвета, - признаётся Елена Скиндер.

В серии работ, написанных в 2020-2021 годах и представленных в музее города Гатчины, именно цвет является одним из главных формообразующих элементов. Небольшой выставочный зал буквально заполнен живым, пульсирующим цветом, который способен согреть и зарядить положительными эмоциями даже в самые холодные зимние дни.

На выставке представлены натюрморты, букеты цветов, пейзажи, общее настроение которых предано с помощью сложной и насыщенной цветовой палитрой. Работы Елены Скиндер находятся на грани изысканной живописи и декоративного искусства, но эта декоративность подсказана самой природой. Окружающая нас красота раскрывается художником путём гармоничного соединения цвета, формы и композиции, создавая ощущение цельности и завершенности.

Елена Федоровна Скиндер родилась в 1959 году в Пскове. В 1976 году окончила среднюю художественную школу. Продолжила образование в Санкт-Петербурге и в 1988 году окончила ЛВПХУ им. Мухиной по специальности художник по тканям. С 1996 года является членом Союза художников России.

Выставка живописи «Цвет зимой» Елены Скиндер продлится в музее города Гатчины до 14 марта.