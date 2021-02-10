Зимнее настроение бывает
разным. Для художника самое холодное время года может стать поводом к созданию
необыкновенно ярких, насыщенных цветом работ.
- Тусклые серые цвета
зимнего северного неба, то выпадающий, то тающий грязноватый снег - холодные
пространства не дают глазам остановиться на чем-либо. Сердце хочет Света и
Цвета, - признаётся Елена Скиндер.
В серии работ, написанных
в 2020-2021 годах и представленных в музее города Гатчины, именно цвет является
одним из главных формообразующих элементов. Небольшой выставочный зал буквально
заполнен живым, пульсирующим цветом, который способен согреть и зарядить
положительными эмоциями даже в самые холодные зимние дни.
На выставке представлены
натюрморты, букеты цветов, пейзажи, общее настроение которых предано с помощью
сложной и насыщенной цветовой палитрой. Работы Елены Скиндер находятся на грани
изысканной живописи и декоративного искусства, но эта декоративность подсказана
самой природой. Окружающая нас красота раскрывается художником путём
гармоничного соединения цвета, формы и композиции, создавая ощущение цельности
и завершенности.
Елена Федоровна Скиндер
родилась в 1959 году в Пскове. В 1976 году окончила среднюю художественную
школу. Продолжила образование в Санкт-Петербурге и в 1988 году окончила ЛВПХУ
им. Мухиной по специальности художник по тканям. С 1996 года является членом
Союза художников России.
Выставка живописи «Цвет
зимой» Елены Скиндер продлится в музее города Гатчины до 14 марта.