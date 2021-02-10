В Гатчинском районе продолжается вакцинация

Первым гатчинцем, который
уже получил оба компонента вакцины, стал пенсионер Станислав Николаевич
Жуматий. Он рассказал, что первый компонент перенес нормально: не было ни
температуры, ни боли в месте укола. Что касается вакцинации в целом, то Станислав
Николаевич уверен в ее полной безопасности.
- Всегда прививаюсь от
гриппа, поэтому вопрос прививаться от коронавируса или нет, не стоял, - сказал
он.
Заведующая
эпидемиологическим отделом Гатчинской клинической межрайонной больницы Полина
Григорьева рассказала, что Гатчинская КМБ получила 1010 доз второго компонента
вакцины – по количеству доз первого компонента, которое использовали для
вакцинации жителей Гатчины и района три недели назад. Также в Гатчинский район
поступило 1000 доз первого компонента вакцины, на подходе – еще 2500 доз.
После введения второго
компонента жители получают такие же рекомендации, как после первого – за три
дня до и в течение трех дней после вакцинации врачи не рекомендуют употреблять
спиртные напитки из-за возможной аллергической реакции.
Напоминаем, что в
Гатчинском районе открыты три пункта для вакцинации от ковида: в поликлинике на
улице Урицкого (кабинет № 109), в отделении врачей общей практики № 5 на улице
Рощинской и в поликлинике микрорайона Аэродром города Гатчины. В отделении
врачей общей практики № 5 вакцинация вторым компонентом вакцины начнется с
четверга,11 февраля. В поликлинике микрорайона Аэродром с пятницы, 12 февраля.
Записаться на вакцинацию
можно по телефону «горячей» линии по COVID-19 Гатчинской КМБ: 8 (911) 226-01-86
(с 09.00 до 17.00), по телефону 122 или через портал Госуслуги.