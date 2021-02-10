В Гатчинском районе продолжается вакцинация

Первым гатчинцем, который уже получил оба компонента вакцины, стал пенсионер Станислав Николаевич Жуматий. Он рассказал, что первый компонент перенес нормально: не было ни температуры, ни боли в месте укола. Что касается вакцинации в целом, то Станислав Николаевич уверен в ее полной безопасности.

- Всегда прививаюсь от гриппа, поэтому вопрос прививаться от коронавируса или нет, не стоял, - сказал он.

Заведующая эпидемиологическим отделом Гатчинской клинической межрайонной больницы Полина Григорьева рассказала, что Гатчинская КМБ получила 1010 доз второго компонента вакцины – по количеству доз первого компонента, которое использовали для вакцинации жителей Гатчины и района три недели назад. Также в Гатчинский район поступило 1000 доз первого компонента вакцины, на подходе – еще 2500 доз.

После введения второго компонента жители получают такие же рекомендации, как после первого – за три дня до и в течение трех дней после вакцинации врачи не рекомендуют употреблять спиртные напитки из-за возможной аллергической реакции.

Напоминаем, что в Гатчинском районе открыты три пункта для вакцинации от ковида: в поликлинике на улице Урицкого (кабинет № 109), в отделении врачей общей практики № 5 на улице Рощинской и в поликлинике микрорайона Аэродром города Гатчины. В отделении врачей общей практики № 5 вакцинация вторым компонентом вакцины начнется с четверга,11 февраля. В поликлинике микрорайона Аэродром с пятницы, 12 февраля.

Записаться на вакцинацию можно по телефону «горячей» линии по COVID-19 Гатчинской КМБ: 8 (911) 226-01-86 (с 09.00 до 17.00), по телефону 122 или через портал Госуслуги.