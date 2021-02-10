В Вырице стартовала «Ленинградская Лига – 2021»

Ленинградская Лига – это уникальные и единственные в официальном календаре Федерации плавания и синхронного плавания Ленинградской области соревнования по плаванию для детей 9-10 лет, имеющие преемственность между этапами (по сумме пяти дистанций будут определены сильнейшие пловцы в каждом возрасте ТОП-6), расширенный пьедестал награждения (награждаются 1-6 места), рекорды соревнований и финальные заплывы.

В воскресенье, седьмого февраля, «Ленинградская Лига» собрала на старт в Вырице участников 17 команд из районов Ленинградской области. Гатчинский район представляли команды Гатчинской ДЮСШ № 2, спортшколы «Киви» (Гатчина), Фитнес Хаус (Гатчина), Районной ДЮСШ (Вырица). В программе первого этапа были представлены дистанции 50 м вольным стилем, 50 м на спине и эстафетное плавание 4х50 м вольным стилем. Соревнования проходили в две сессии: с утра на старт вышли дети 2012 года рождения, а после обеда – 2011 года рождения.

С приветственным словом к участникам и болельщикам обратились президент Федерации плавания и синхронного плавания Ленинградской области Никита Белоусов и мастер спорта международного класса по плаванию, многократный призер Чемпионата России, победитель Международных соревнований «Кубок В.В. Сальникова», пловец из Тосненского района Марк Николаев.

Никита Белоусов поблагодарил всех тренеров и представителей спортивных учреждений, поддержавших проект в сложном 2020 году и оставшихся в нем в 2021 году, за доверие, подготовку команд и помощь в проведении соревнований.

Марк Николаев своим примером высоких результатов в национальной команде России и спортивными пожеланиями настроил юных участников на личные рекорды и победы в плавании.

В этот день в бассейне прошли 117 заплывов, которые определили победителей и призеров первого этапа соревнований в личном и эстафетном плавании.

Среди спортсменов 2012 года рождения - это пловцы из Кронштадта Максим Ляшенко (50 в/ст – 37,89), Варвара Козицына (50 в/ст – 39,01, 50 н/сп – 44,93), Амин Харартия (50 н/сп – 42,54). В эстафетном плавании 4х50 м в/ст среди мальчиков и девочек также победили команды из Кронштадта.

Среди спортсменов 2011 года рождения в число победителей вошли Тимофей Михайлов (50 в/ст – 34,76, Подпорожье), Валерия Васильева (50 в/ст – 34,94, 50 н/сп – 49,55, Тосно), Матвей Митруков (50 н/сп – 41,69, Подпорожье). В эстафета 4х50 м в/ст среди девочек и мальчиков победили команды СШОР Петродворцового района.

В эстафетном плавании команда пловцов 2011 г.р. из Гатчинской ДЮСШ № 2 заняла третье место из 16-ти команд. В нее вошли Вениамин Матюнин, Максим Челноков, Арсений Крысанов, Глеб Буянов.

Также среди гатчинцев принимали участие в финальных заплывах и попали в расширенный пьедестал награждения: Галина Жалнина – 4 место, 50 м в/ст (Фитнес Хаус), Даниил Карманов – 5 место, 50 в/ст («Киви»), Глеб Буянов - 6 место, 50 в/ст (Гатчинская ДЮСШ № 2), Иван Васильев - 5 место, 50 м в/ст (Гатчинская ДЮСШ № 2).

Все участники получили неоценимый соревновательный опыт и были награждены рюкзаками с логотипом соревнований, сладкими подарками и сертификатом участника.

Второй этап «Ленинградской Лиги – 2021» пройдет весной и будет включать в себя выступления на дистанциях 50 м брассом, 50 м баттерфляем и эстафету 4х100 м комплексным плаванием.

Фото Mikka Hallakas