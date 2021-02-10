В Вырице стартовала «Ленинградская Лига – 2021»

Ленинградская Лига – это
уникальные и единственные в официальном календаре Федерации плавания и
синхронного плавания Ленинградской области соревнования по плаванию для детей
9-10 лет, имеющие преемственность между этапами (по сумме пяти дистанций будут
определены сильнейшие пловцы в каждом возрасте ТОП-6), расширенный пьедестал
награждения (награждаются 1-6 места), рекорды соревнований и финальные заплывы.
В воскресенье, седьмого
февраля, «Ленинградская Лига» собрала на старт в Вырице участников 17 команд из
районов Ленинградской области. Гатчинский район представляли команды Гатчинской
ДЮСШ № 2, спортшколы «Киви» (Гатчина), Фитнес Хаус (Гатчина), Районной ДЮСШ
(Вырица). В программе первого этапа были представлены дистанции 50 м вольным
стилем, 50 м на спине и эстафетное плавание 4х50 м вольным стилем. Соревнования
проходили в две сессии: с утра на старт вышли дети 2012 года рождения, а после
обеда – 2011 года рождения.
С приветственным словом к
участникам и болельщикам обратились президент Федерации плавания и синхронного
плавания Ленинградской области Никита Белоусов и мастер спорта международного
класса по плаванию, многократный призер Чемпионата России, победитель
Международных соревнований «Кубок В.В. Сальникова», пловец из Тосненского
района Марк Николаев.
Никита Белоусов
поблагодарил всех тренеров и представителей спортивных учреждений, поддержавших
проект в сложном 2020 году и оставшихся в нем в 2021 году, за доверие,
подготовку команд и помощь в проведении соревнований.
Марк Николаев своим
примером высоких результатов в национальной команде России и спортивными
пожеланиями настроил юных участников на личные рекорды и победы в плавании.
В этот день в бассейне
прошли 117 заплывов, которые определили победителей и призеров первого этапа
соревнований в личном и эстафетном плавании.
Среди спортсменов 2012
года рождения - это пловцы из Кронштадта Максим Ляшенко (50 в/ст – 37,89),
Варвара Козицына (50 в/ст – 39,01, 50 н/сп – 44,93), Амин Харартия (50 н/сп –
42,54). В эстафетном плавании 4х50 м в/ст среди мальчиков и девочек также
победили команды из Кронштадта.
Среди спортсменов 2011
года рождения в число победителей вошли Тимофей Михайлов (50 в/ст – 34,76,
Подпорожье), Валерия Васильева (50 в/ст – 34,94, 50 н/сп – 49,55, Тосно),
Матвей Митруков (50 н/сп – 41,69, Подпорожье). В эстафета 4х50 м в/ст среди
девочек и мальчиков победили команды СШОР Петродворцового района.
В эстафетном плавании
команда пловцов 2011 г.р. из Гатчинской ДЮСШ № 2 заняла третье место из 16-ти
команд. В нее вошли Вениамин Матюнин, Максим Челноков, Арсений Крысанов, Глеб
Буянов.
Также среди гатчинцев
принимали участие в финальных заплывах и попали в расширенный пьедестал
награждения: Галина Жалнина – 4 место, 50 м в/ст (Фитнес Хаус), Даниил Карманов
– 5 место, 50 в/ст («Киви»), Глеб Буянов - 6 место, 50 в/ст (Гатчинская ДЮСШ №
2), Иван Васильев - 5 место, 50 м в/ст (Гатчинская ДЮСШ № 2).
Все участники получили
неоценимый соревновательный опыт и были награждены рюкзаками с логотипом
соревнований, сладкими подарками и сертификатом участника.
Второй этап
«Ленинградской Лиги – 2021» пройдет весной и будет включать в себя выступления
на дистанциях 50 м брассом, 50 м баттерфляем и эстафету 4х100 м комплексным
плаванием.
Фото Mikka Hallakas