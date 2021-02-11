Долгострой на Аэродроме идёт к концу

В настоящий момент рабочие завершили монтаж лифтового оборудования, готовятся документы для допуска Ростехнадзора. Также закончен монтаж ограждений балконов, лестниц, парапетов. К концу февраля планируется проведение лабораторных испытаний ограждений на прочность. Закуплены и доставлены материалы для внутренней отделки.

К концу марта будут построены все наружные сети: водопровод, канализация, электроснабжение. Рабочие также начали подготовку к благоустройству придомовой территории.

Строительство идет по графику.

Первоначально дом строила компания «ЖилСоцСтрой», разрешение на строительство было выдано в 2010 году. Застройщик продал 87 квартир, однако затем объявил о своем банкротстве.

Работы по достройке 12-этажного дома на 135 квартир начались осенью 2019 года. Как сообщает 47channel, со вводом этого дома в Гатчине обманутых дольщиков не останется.