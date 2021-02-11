Долгострой на Аэродроме идёт к концу

В настоящий момент рабочие завершили монтаж лифтового оборудования, готовятся документы для допуска Ростехнадзора. Также закончен монтаж ограждений балконов, лестниц, парапетов. К концу февраля планируется проведение лабораторных испытаний ограждений на прочность. Закуплены и доставлены материалы для внутренней отделки.
К концу
марта будут построены все наружные сети: водопровод, канализация,
электроснабжение. Рабочие также начали подготовку к благоустройству
придомовой территории.
Строительство
идет по графику.
Первоначально
дом строила компания «ЖилСоцСтрой», разрешение на строительство было выдано в
2010 году. Застройщик продал 87 квартир, однако затем объявил о своем
банкротстве.
Работы по
достройке 12-этажного дома на 135 квартир начались осенью 2019 года. Как
сообщает 47channel, со вводом этого
дома в Гатчине обманутых дольщиков не останется.