Старая Гатчина: сносить нельзя восстановить

Напомним, что в конце прошлого года обсуждалась новость о том, что администрация Гатчинского района внесла в программу расселения аварийных жилых домов 11 объектов XIX века, расположенных в исторической части города по адресам: ул. Чкалова, дома 24, 75, 75А, 58, 60, ул. Карла Маркса, дома 7, 9А, 39, 59, ул. Горького, дом 28.

Проблема же в том, что по программе переселения граждан из аварийного фонда все многоквартирные дома, признанные аварийными, должны быть снесены. Изменения в программу можно внести только в случае получения соответствующих постановлений о признании домов объектами культурного наследия.

По мнению неравнодушных граждан, все эти дома обладают уникальной историей, украшают, обогащают город и привлекают туристов. Общественники выступили с рядом предложений, как можно реконструировать старые дома, чтобы они снова стали украшением центра Гатчины.

Как пояснили в администрации Гатчинского района, по этому вопросу была создана рабочая группа. Дом по ул. Карла Маркса, 59 - «Дом лютеранского пасторства» 1855 года постройки, на основании приказа комитета по культуре Ленинградской области уже включен в перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Ленинградской области, поэтому снесен не будет. Остальные дома включены в список объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия на территории Ленинградской области. Комиссией Департамента государственной охраны, сохранения и использования объектов культурного наследия совместно с представителями администрации Гатчинского района была инициирована работа по установлению историко-культурной ценности данных объектов.

И вот в начале февраля ситуация начала проясняться. Ленинградское областное отделение ВООПИиК поделилось информацией о том, что первые четыре из числа одиннадцати аварийных домов включены Комитетом по сохранению культурного наследия Ленинградской области в Перечень выявленных объектов культурного наследия. В отношении еще семи ведутся работы по установлению их историко-культурной ценности.

Среди включенных в перечень объектов - гостиница купцов Веревкиных (ул. Чкалова, д. 60), построенная в конце XIX века. Это единственное сохранившееся из трех известных зданий гостиниц братьев Веревкиных в Гатчине. Дом является объектом туристического показа и неотъемлемой частью перспективы улицы Чкалова (бывшей Люцевской). Дом находится в границах территории объекта всемирного наследия ЮНЕСКО и является неотъемлемой частью визуального образа исторического городского ландшафта.

Еще одним из включенных в официальный перечень домов является дом купца Шутенко (ул. Чкалова, д. 24), построенный в 1870-е годы. Когда-то этот дом считался одним из красивейших в Гатчине, впоследствии он неоднократно перестраивался. Вместе с остальными деревянными домами улицы Чкалова дом Шутенко образует стилистически законченный архитектурный ансамбль уютных деревянных домов старой Гатчины. Восстановление исторического облика этого здания может сделать его главным украшением входной группы Приоратского парка.

Для привлечения инвесторов к восстановлению таких домов администрация Гатчинского района разрабатывает Положение об аренде объектов культурного наследия «за 1 рубль». В соответствии с федеральным законодательством данное Положение будет распространяться на нежилой фонд. Кроме того, 23 декабря совет депутатов Гатчины принял Порядок продажи объектов жилого фонда, которые признаны непригодными для проживания, - в том числе и домов, являющихся объектами культурного наследия. Теперь, возможно, появятся и инвесторы, готовые восстанавливать исторические дома по сохранившимся чертежам.



