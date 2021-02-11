Участвуйте в конкурсе «Мой школьный музей – 2021»!

Участвуйте в конкурсе «Мой школьный музей – 2021»!

Общественная палата Гатчинского района объявила о начале подготовительного этапа традиционного конкурса для учеников школ Гатчинского района. В этом году конкурс посвящен 90-летию газеты «Гатчинская правда».

Рубрики : Общество     11 Feb 2021

Тема конкурса «Мой школьный музей – 2021». Конкурс проводится по трем номинациям: «Межпредметный кабинет - форма реализации образовательно-воспитательной функции музея»; «Внеклассное дополнительное образование - форма реализации образовательно-воспитательной функции музея»; «Профессиональная ориентация обучающихся - форма реализации образовательно-воспитательной функции музея».

При подведении итогов во всех трех номинациях будет учитываться:

- оформление материалов, представленных на конкурс (творчески оформлено, отсутствует творческое оформление);

- соответствие материалов требованиям, изложенным в положении;

- количество артефактов: фотографий; заметок из газет; журналов; изданных книг; пособий; методических рекомендаций; участие в областных и Всероссийских проектах по теме конкурса, где был представлен опыт работы музея; записи из книги отзывов музея; количество дипломов и грамот, полученных музеем за последние три года, по выбранной номинации (не более 90 артефактов).

- соответствие содержания рассказа приведенным артефактам.

Конкурс проводится в трех возрастных группах: обучающиеся 1-4-х классов; 5-8-х классов; 9-11-х классов. Каждый участник может представить на конкурс только одну работу.

Прием конкурсных работ – с 21 апреля по 7 мая. Чтобы не опоздать – пора собирать материалы. Методическое сопровождение конкурса осуществляет комиссия по социальной политике и аппарат Общественной палаты Гатчинского района. Конкурсные работы и анкета участника конкурса в электронном виде представляются оператору конкурса Жанете Александровне Гриненко на электронный адрес: jgrin41@mail.ru

Заседание конкурсной комиссии и подведение итогов конкурса состоится 10-12 мая. Объявление итогов конкурса и награждение победителей - 14-17 мая.

Положение о порядке проведения районного конкурса размещено на сайте администрации Гатчинского муниципального района в разделе «Общественная палата» - «новости».

Приглашаем к участию в конкурсе!

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