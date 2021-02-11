Участвуйте в конкурсе «Мой школьный музей – 2021»!

Тема конкурса «Мой школьный музей – 2021». Конкурс проводится по трем номинациям: «Межпредметный кабинет - форма реализации образовательно-воспитательной функции музея»; «Внеклассное дополнительное образование - форма реализации образовательно-воспитательной функции музея»; «Профессиональная ориентация обучающихся - форма реализации образовательно-воспитательной функции музея».
При
подведении итогов во всех трех номинациях будет учитываться:
-
оформление материалов, представленных на конкурс (творчески оформлено,
отсутствует творческое оформление);
-
соответствие материалов требованиям, изложенным в положении;
-
количество артефактов: фотографий; заметок из газет; журналов; изданных книг;
пособий; методических рекомендаций; участие в областных и Всероссийских
проектах по теме конкурса, где был представлен опыт работы музея; записи из книги
отзывов музея; количество дипломов и грамот, полученных музеем за последние три
года, по выбранной номинации (не более 90 артефактов).
-
соответствие содержания рассказа приведенным артефактам.
Конкурс
проводится в трех возрастных группах: обучающиеся 1-4-х классов; 5-8-х классов;
9-11-х классов. Каждый участник может представить на конкурс только одну работу.
Прием конкурсных работ – с 21 апреля по 7 мая. Чтобы не опоздать – пора собирать
материалы. Методическое сопровождение конкурса осуществляет комиссия по
социальной политике и аппарат Общественной палаты Гатчинского района. Конкурсные
работы и анкета участника конкурса в электронном виде представляются оператору
конкурса Жанете Александровне Гриненко на электронный адрес: jgrin41@mail.ru
Заседание
конкурсной комиссии и подведение итогов конкурса состоится 10-12 мая. Объявление
итогов конкурса и награждение победителей - 14-17 мая.
Положение о порядке проведения районного конкурса размещено
на сайте администрации Гатчинского муниципального района в разделе
«Общественная палата» - «новости».
Приглашаем к участию в конкурсе!