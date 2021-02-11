Уроженец Гатчины близок к званию чемпиона России

Данил Круговой дебютировал в Лиге чемпионов, хотя и не был на ведущих ролях. Проект «Фаворит» сообщил, что питерцы не сумели одержать ни одной победе в осенней стадии Лиги чемпионов и вылетели из турнира. Зато сейчас «Зенит» сосредоточен на борьбе за золотые медали чемпионата России, а также претендует на победу в Кубке страны. Для Кругового очень важно получить титул. Пока что с «Зенитом» он выиграл Суперкубок России, который команда Сергея Семака завоевала летом 2020-го года.

Похвала от Аршавина

Директор департамента по развитию молодежного футбола «Зенита» и бывшая звезда клуба Андрей Аршавин заявил в одном интервью, что ему понравилась игра уроженца Гатчины. Аршавин отметил, что воспитанник сине-бело-голубых Круговой отлично взаимодействовал на фланге с Малкомом и не испытывал особых проблем.

Напомним, что в «Зенит» Данил вернулся летом после того, как провел год в аренде в «Уфе». При этом, Круговой оказался в уфимском клубе в 2018-м году, когда башкирцы выкупили его контракт у «Зенита-2». В 2019-м уже руководство «Зенита» приобрело права на Данилу и оставило игрока в «Уфе» на один сезон. За все время Круговой провел двадцать два матча в составе «Уфы», отметившись одним голом.

Воспоминания об академии

В одном из недавних интервью Круговой поделился мыслями об академии сине-бело-голубых. Он уверен, что тот факт, что в клуб возвращаются воспитанники академии, не может не радовать болельщиков «Зенита». К тому же сам Данил прошел все ступени академии, поэтому считает ее номером один в России. «Газпром Арены». Защитник «Зенита» назвал этот стадион потрясающим со всех точек зрения.

Цели на год

2021-й год может стать еще более успешным для Кругового, однако для этого нужно много работать. Своей задачей он ставит завоевать место в стартовом составе и доказать тренерскому штабу право на это. Круговой играет слева в обороне, а на этой позиции у питерцев выступает опытный бразилец Дуглас Сантос. Также в команде есть номинально левый крайний защитник Юрий Жирков, который часто играет выше в полузащите. Можно сказать, что конкуренция на левой краю обороны зашкаливает, но Круговой отлично работает на тренировках, поэтому Сергей Семак все чаще доверяет место в составе игроку молодежной сборной России.

Еще одной задачей на сезон футболист из Гатчины назвал два титула с «Зенитом». Это чемпионский титул в РПЛ и Кубок страны. Также Круговой мечтает проявить себя на Евро-2021, где он, скорее всего, будет выступать в составе молодежной сборной страны.

В его активе пока четыре матча за эту команду, в которых он отметился одним голом. Но ранее Данил выступал за все юношеские команды и побывал на таких турнирах, как чемпионат Европы-2015 в Болгарии и чемпионат мира-2015 в Чили.

Игорь Новиков

Фото: https://fc-zenit.ru/



