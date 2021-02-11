«В горнице моей светло...»: памяти Николая Рубцова

В 2021 году мы отмечаем 85 лет со дня рождения известного русского поэта-лирика Николая Михайловича Рубцова. Есть поэты кабинетные, часто слагающие стихи в чётком и ясном классическом стиле, к которому и не придраться. И жизнь у этих поэтов обычно такая — гладкая, относительно спокойная, без особых потрясений. А есть странствующие «рыцари» от поэзии, менестрели. Их вольный, свободный стих рождается на пересечении разных дорог и ветров, рождая в душе высокое беспокойство и непроходящую ностальгию по прошлому, настоящему и будущему.

Таким был Николай Рубцов — один из самых лирических поэтов России второй половины XX века. Все знают его творчество по знаменитой культовой песне «В горнице», и именно это пронзительное произведение прозвучало в начале встречи в детской библиотеке. Действительно, стихи Николая Рубцова не только лиричны, но и очень музыкальны. Их часто кладут на музыку русские барды и композиторы, внося весомый вклад в классический репертуар русской песни. Среди них такие «хиты», как «Букет», «Улетели листья с тополей», «Звуки музыки» и многие другие.

Биография Николая Рубцова была очень драматичной. Николай Михайлович родился в 1936 году в Архангельской области. Первый год его жизни прошёл в селе Емецк, неподалёку от знаменитых ломоносовских Холмогор. В 1937-м году многодетное семейство Рубцовых переехало в городок Няндому, а в 1941 году семья перебралась в Вологду, где их и застала война. Отец отправился на фронт, и связь с ним утратилась. Летом 1942 года не стало матери, а вскоре и маленькой сестренки Николая.

Война разбросала семью Рубцовых по всей стране. Николая Рубцова со старшим братом как сирот определили в детский дом в селе Никольское Вологодской области. Там он окончил семь классов (в бывшей школе теперь обустроен дом-музей Н.М. Рубцова). Оставшиеся в живых члены семьи Рубцовых долго искали друг друга после войны. Вернувшись с фронта, отец снова женился и о первых своих детях вспоминал нечасто...

Марина Фазанова (Рубцова) – дочь брата Николая Рубцова, Альберта Михайловича. В их доме Николай Михайлович был частым гостем. На встрече со студентами Марина Альбертовна вспоминала связанные с ним истории, ставшие со временем семейными легендами. Хрестоматийный портрет Николая Рубцова на глазах оживал, выдавая черты натуры неспокойной, глубокой, ищущей.

Николай Михайлович был очень непростым человеком, в котором уживались самые разные черты — кротость, доброта, тревожность, угрюмость, гнев, особенно когда поэт бывал нетрезвым, что случалось, увы, часто.

Как вспоминает Марина Альбертовна, биографию странствий поэта отследить сложно. В семье никогда толком не знали, откуда он пришёл, как жил, куда и как снова ушёл. Он срывался, опять уезжал - то на Алтай, то в Москву, то в Ленинград… Как и у Николая Рубцова, склонность к поэзии и странствиям была и у отца Марины Фазановой, Альберта Михайловича, что беспокоило членов его семьи. Братьев осуждали, считая, что поэт — это не профессия.

Альберт часто уезжал из дома, чтобы разыскать брата на просторах России, и порой надолго терялся сам в своих странствиях. По словам Марины Альбертовны, встречаясь, братья говорили только о поэзии. Стихи и наброски были по всему дому — на обоях, газетах, клочках бумаги, счетах...

Николай Рубцов прожил до обидного мало — всего 36 лет (родился 3 января 1936 года, а погиб 19 января 1971-го).

В семье Фазановых-Рубцовых бережно хранят память о знаменитом родственнике. Творчество Марины Фазановой и её дочери, преподавателя детской художественной школы Дарьи Рубцовой во многом связано с поэтическими мотивами Николая Рубцова. На выставке в детской библиотеке Гатчины представлены композиции по мотивам стихов и биографии Николая Рубцова и самих художниц, и их учеников. Марина Фазанова и Дарья Рубцова — частые участники традиционного фестиваля «Рубцовская осень» в Вологде, любимом городе Николая Рубцова, где он провёл последние годы своей жизни.

Все поэтическое творчество Рубцова пронизано любовью к родной земле, к своей «тихой родине». Красота природы, русская самобытность, сельские пейзажи стали главной темой его произведений. Лирические стихи Николая Рубцова — одновременно нежные, глубокие и драматически напряжённые. На встрече в детской библиотеке в исполнении студентов педагогического колледжа прозвучали такие пронзительные произведения Рубцова, как «Тихая моя родина», «Звезда полей». «Русский огонёк», «Видения на холме».



