«В горнице моей светло...»: памяти Николая Рубцова

В 2021 году мы отмечаем
85 лет со дня рождения известного русского поэта-лирика Николая Михайловича
Рубцова. Есть поэты кабинетные, часто слагающие стихи в чётком и ясном
классическом стиле, к которому и не придраться. И жизнь у этих поэтов обычно
такая — гладкая, относительно спокойная, без особых потрясений. А есть
странствующие «рыцари» от поэзии, менестрели. Их вольный, свободный стих
рождается на пересечении разных дорог и ветров, рождая в душе высокое
беспокойство и непроходящую ностальгию по прошлому, настоящему и будущему.
Таким был Николай Рубцов
— один из самых лирических поэтов России второй половины XX века. Все знают его
творчество по знаменитой культовой песне «В горнице», и именно это
пронзительное произведение прозвучало в начале встречи в детской библиотеке.
Действительно, стихи Николая Рубцова не только лиричны, но и очень музыкальны.
Их часто кладут на музыку русские барды и композиторы, внося весомый вклад в
классический репертуар русской песни. Среди них такие «хиты», как «Букет»,
«Улетели листья с тополей», «Звуки музыки» и многие другие.
Биография Николая Рубцова
была очень драматичной. Николай Михайлович родился в 1936 году в Архангельской
области. Первый год его жизни прошёл в селе Емецк, неподалёку от знаменитых
ломоносовских Холмогор. В 1937-м году многодетное семейство Рубцовых переехало
в городок Няндому, а в 1941 году семья перебралась в Вологду, где их и застала
война. Отец отправился на фронт, и связь с ним утратилась. Летом 1942 года не
стало матери, а вскоре и маленькой сестренки Николая.
Война разбросала семью
Рубцовых по всей стране. Николая Рубцова со старшим братом как сирот определили
в детский дом в селе Никольское Вологодской области. Там он окончил семь
классов (в бывшей школе теперь обустроен дом-музей Н.М. Рубцова). Оставшиеся в
живых члены семьи Рубцовых долго искали друг друга после войны. Вернувшись с
фронта, отец снова женился и о первых своих детях вспоминал нечасто...
Марина Фазанова (Рубцова)
– дочь брата Николая Рубцова, Альберта Михайловича. В их доме Николай
Михайлович был частым гостем. На встрече со студентами Марина Альбертовна вспоминала
связанные с ним истории, ставшие со временем семейными легендами.
Хрестоматийный портрет Николая Рубцова на глазах оживал, выдавая черты натуры
неспокойной, глубокой, ищущей.
Николай Михайлович был
очень непростым человеком, в котором уживались самые разные черты — кротость,
доброта, тревожность, угрюмость, гнев, особенно когда поэт бывал нетрезвым, что
случалось, увы, часто.
Как вспоминает Марина
Альбертовна, биографию странствий поэта отследить сложно. В семье никогда
толком не знали, откуда он пришёл, как жил, куда и как снова ушёл. Он срывался,
опять уезжал - то на Алтай, то в Москву, то в Ленинград… Как и у Николая
Рубцова, склонность к поэзии и странствиям была и у отца Марины Фазановой,
Альберта Михайловича, что беспокоило членов его семьи. Братьев осуждали,
считая, что поэт — это не профессия.
Альберт часто уезжал из
дома, чтобы разыскать брата на просторах России, и порой надолго терялся сам в
своих странствиях. По словам Марины Альбертовны, встречаясь, братья говорили
только о поэзии. Стихи и наброски были по всему дому — на обоях, газетах,
клочках бумаги, счетах...
Николай Рубцов прожил до
обидного мало — всего 36 лет (родился 3 января 1936 года, а погиб 19 января
1971-го).
В семье
Фазановых-Рубцовых бережно хранят память о знаменитом родственнике. Творчество
Марины Фазановой и её дочери, преподавателя детской художественной школы Дарьи
Рубцовой во многом связано с поэтическими мотивами Николая Рубцова. На выставке
в детской библиотеке Гатчины представлены композиции по мотивам стихов и биографии
Николая Рубцова и самих художниц, и их учеников. Марина Фазанова и Дарья
Рубцова — частые участники традиционного фестиваля «Рубцовская осень» в
Вологде, любимом городе Николая Рубцова, где он провёл последние годы своей
жизни.
Все поэтическое творчество
Рубцова пронизано любовью к родной земле, к своей «тихой родине». Красота
природы, русская самобытность, сельские пейзажи стали главной темой его
произведений. Лирические стихи Николая Рубцова — одновременно нежные, глубокие
и драматически напряжённые. На встрече в детской библиотеке в исполнении
студентов педагогического колледжа прозвучали такие пронзительные произведения
Рубцова, как «Тихая моя родина», «Звезда полей». «Русский огонёк», «Видения на
холме».