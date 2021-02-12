«Хрустальные воланы» гатчинских спортсменов

В соревнованиях приняли участие 241 спортсмен из 18 регионов России, которые выступали в 4-х возрастных группах – до 13, 15, 17 и 19 лет.

Гатчинские спортсмены, представлявшие Ленинградскую область, наиболее успешно сыграли в 2-х возрастах – до 15 и 17 лет, сумев в этих возрастах пробиться в два финала.

В возрастной группе до 15 лет юношеская пара Георгий Сивцев и Всеволод Черкасов сумели пробиться в финал, обыграв пары из Татарстана (со счетом 20-22, 21-12, 22-20), Москвы (21-12, 21-11), Нижнего Новгорода (21-18, 21-17), но в финале уступили хозяевам турнира Ивану Апостолюк и Никите Зиброву со счетом 16-21,13-21 и завоевали серебряные медали.

В смешанной парной категории Всеволод Черкасов из Гатчины и Мария Дмитриева из Санкт-Петербурга заняли третье место, уступив в полуфинале Матвею Карпову (Саратов) и Монике Ли (Москва) в двух партиях.

Георгий Сивцев в одиночной категории занял пятое место, а Всеволод Черкасов – девятое место.

В возрастной группе до 17 лет Георгий Петров из Гатчины и Алексей Заев из Москвы выиграли финал юношеских пар.

Обыграв самарскую пару со счетом 21-14, 21-14, пару из Казани (21-18, 21-13) они вышли в финал и в тяжелейшей борьбе с парой Иделя Давлетбаева из Уфы и Егора Савченко из Саратова сумели в трех сетах обыграть соперников со счетом 14-21, 21-17, 21-19.

В смешанной парной категории Георгий Петров из Гатчины и Полина Мастяева из Москвы заняли третье место, уступив в тяжелейшей полуфинальной игре паре из Татарстана Дмитрий Белых и Мария Серегина со счетом 21-18, 16-21, 21-17.

По информации Федерации бадминтона Ленинградской области