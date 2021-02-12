«Хрустальные воланы» гатчинских спортсменов

В соревнованиях приняли участие 241 спортсмен из
18 регионов России, которые выступали в 4-х возрастных группах – до 13, 15, 17
и 19 лет.
Гатчинские спортсмены, представлявшие Ленинградскую
область, наиболее успешно сыграли в 2-х возрастах – до 15 и 17 лет, сумев в
этих возрастах пробиться в два финала.
В
возрастной группе до 15 лет юношеская пара Георгий Сивцев и Всеволод Черкасов
сумели пробиться в финал, обыграв пары из Татарстана (со счетом 20-22, 21-12, 22-20),
Москвы (21-12, 21-11), Нижнего Новгорода (21-18, 21-17), но в финале уступили
хозяевам турнира Ивану Апостолюк и Никите Зиброву со счетом 16-21,13-21 и
завоевали серебряные медали.
В смешанной парной категории Всеволод Черкасов из
Гатчины и Мария Дмитриева из Санкт-Петербурга заняли третье место, уступив в
полуфинале Матвею Карпову (Саратов) и Монике Ли (Москва) в двух партиях.
Георгий Сивцев в одиночной категории занял пятое
место, а Всеволод Черкасов – девятое место.
В возрастной группе до 17 лет Георгий Петров из Гатчины
и Алексей Заев из Москвы выиграли финал юношеских пар.
Обыграв самарскую пару со счетом 21-14, 21-14,
пару из Казани (21-18, 21-13) они вышли в финал и в тяжелейшей борьбе с парой
Иделя Давлетбаева из Уфы и Егора Савченко из Саратова сумели в трех сетах
обыграть соперников со счетом 14-21, 21-17, 21-19.
В смешанной парной категории Георгий Петров из Гатчины
и Полина Мастяева из Москвы заняли третье место, уступив в тяжелейшей
полуфинальной игре паре из Татарстана Дмитрий Белых и Мария Серегина со счетом 21-18,
16-21, 21-17.
По информации Федерации бадминтона Ленинградской области