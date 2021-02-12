Войсковицкая школа: перезагрузка

Здание Войсковицкой школы было построено в 1972 году. За минувшие 50 лет школа стала нуждаться не только в ремонте, но и в обязательном изменении внешнего и внутреннего оформления, поскольку современные требования к образовательным пространствам значительно отличаются от запросов 50-летней давности.

В 2020 году Войсковицкую школу включили в областную программу реновации. Был проведен аукцион, и заключен контракт с ООО «Маяк». Общая сумма по контракту составила более 95 млн рублей, из них 58,8 млн рублей были освоены в 2020 году в рамках первого этапа реновации. Проект реализуется на средства из областного бюджета в рамках региональной программы «Современное образование в Ленинградской области».

В прошлом году были проведены работы по ремонту кровли, крылец, входной группы здания, пищеблока и столовой, а также инженерных систем, туалетов, кабинетов и фойе первого этажа. В двух классах начальной школы уже установили современную учебную мебель, которая подстраивается под рост ученика, интерактивные доски, проекторы и компьютеры. Также установлена новая стильная мебель для входной группы, гардеробов и столовой.

Преображающаяся Войсковицкая школа, начиная с порога, – единая обучающая среда. Директор школы Татьяна Артюх с гордостью показала гостям эксклюзивное фойе с 3D-картой Гатчинского района и современными экранами, информирующими о школьном расписании. В одном из коридоров проектор прямо на полу позволяет в интерактивной форме изучать правила дорожного движения, решать логопедические задачи или упражняться в ловкости и смекалке.

Все школьные помещения стали не только функциональнее, но и светлее, ярче и наряднее. В обновленной школьной столовой обед готовится на новом оборудовании. Как отметила председатель комитета образования Гатчинского района Елена Глыбина, многое в школе предусматривает обучение детей с ограниченными возможностями здоровья.

Основные ремонтные работы проводились в период дистанционного обучения. Затем часть классов начальной школы была переведена в помещения детского сада. Остальные классы учились на втором этаже, а ремонт первого этажа шел по окончанию учебных занятий, в выходные и каникулярные дни.

В 2021 году ремонт продолжится на втором этаже, а школьники перейдут учиться в помещения первого этажа. Также в этом году в рамках нацпроекта будет отремонтирована школьная спортивная площадка.

Планируется, что 1 сентября дети придут в практически новую школу, в которую вдохнули новую жизнь.



