Войсковицкая школа: перезагрузка

Здание Войсковицкой школы
было построено в 1972 году. За минувшие 50 лет школа стала нуждаться не только
в ремонте, но и в обязательном изменении внешнего и внутреннего оформления,
поскольку современные требования к образовательным пространствам значительно
отличаются от запросов 50-летней давности.
В 2020 году Войсковицкую
школу включили в областную программу реновации. Был проведен аукцион, и
заключен контракт с ООО «Маяк». Общая сумма по контракту составила более 95 млн
рублей, из них 58,8 млн рублей были освоены в 2020 году в рамках первого этапа реновации.
Проект реализуется на средства из областного бюджета в рамках региональной
программы «Современное образование в Ленинградской области».
В прошлом году были
проведены работы по ремонту кровли, крылец, входной группы здания, пищеблока и
столовой, а также инженерных систем, туалетов, кабинетов и фойе первого этажа.
В двух классах начальной школы уже установили современную учебную мебель,
которая подстраивается под рост ученика, интерактивные доски, проекторы и
компьютеры. Также установлена новая стильная мебель для входной группы,
гардеробов и столовой.
Преображающаяся
Войсковицкая школа, начиная с порога, – единая обучающая среда. Директор школы
Татьяна Артюх с гордостью показала гостям эксклюзивное фойе с 3D-картой
Гатчинского района и современными экранами, информирующими о школьном
расписании. В одном из коридоров проектор прямо на полу позволяет в
интерактивной форме изучать правила дорожного движения, решать логопедические
задачи или упражняться в ловкости и смекалке.
Все школьные помещения
стали не только функциональнее, но и светлее, ярче и наряднее. В обновленной
школьной столовой обед готовится на новом оборудовании. Как отметила
председатель комитета образования Гатчинского района Елена Глыбина, многое в
школе предусматривает обучение детей с ограниченными возможностями здоровья.
Основные ремонтные работы
проводились в период дистанционного обучения. Затем часть классов начальной
школы была переведена в помещения детского сада. Остальные классы учились на
втором этаже, а ремонт первого этажа шел по окончанию учебных занятий, в
выходные и каникулярные дни.
В 2021 году ремонт
продолжится на втором этаже, а школьники перейдут учиться в помещения первого
этажа. Также в этом году в рамках нацпроекта будет отремонтирована школьная
спортивная площадка.
Планируется, что 1
сентября дети придут в практически новую школу, в которую вдохнули новую жизнь.