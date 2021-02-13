Воспитанники «Журавушки» подарили книги библиотеке

Воспитанники «Журавушки» подарили книги библиотеке

Знаете ли вы, что 14 февраля отмечается Международный день книгодарения? Творческое объединение «Экологическое краеведение» второй раз принимает участие в этом мероприятии. В этом году ребята собрали и передали в дар библиотеке-филиалу №2 ЦБС г. Гатчины больше двух десятков детских книг. Позже они попадут в народную библиотеку одного из садоводств Кировского района. Летом, в ненастье, отдыхающие петербуржские школьники будут читать книги, подаренные гатчинскими сверстниками. Дарить книги – это очень приятно!

Рубрики : Общество     13 Feb 2021


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