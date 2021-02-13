Воспитанники «Журавушки» подарили книги библиотеке

- НОВОСТИ
- АФИША
- СПРАВОЧНИК ПРЕДПРИЯТИЙ
- ОФИЦИАЛЬНО
- СПЕЦПРОЕКТЫ
- О ГАЗЕТЕ
- КОНТАКТЫ
- АРХИВ
-
Знаете ли вы, что 14 февраля отмечается Международный день книгодарения? Творческое объединение «Экологическое краеведение» второй раз принимает участие в этом мероприятии. В этом году ребята собрали и передали в дар библиотеке-филиалу №2 ЦБС г. Гатчины больше двух десятков детских книг. Позже они попадут в народную библиотеку одного из садоводств Кировского района. Летом, в ненастье, отдыхающие петербуржские школьники будут читать книги, подаренные гатчинскими сверстниками. Дарить книги – это очень приятно!
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.