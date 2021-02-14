Плановые отключения в Гатчине и районе с 15 февраля

Плановые отключения в Гатчине и районе с 15 февраля

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах на предстоящей неделе будет прекращена подача электроэнергии в Гатчине и ряде населенных пунктов Гатчинском районе по следующему графику.

Рубрики : ЖКХ     14 Feb 2021

В перечне плановых отключений:

15 февраля с 09:00 до 17:00

г. Гатчина: ул. Индустриальная, д.5.

 

15 февраля с 09:00 до 12:00

Вырицкое ГП:                                                             

пгт. Вырица: ул. Андреевская, д. 20-26; ул. Вокзальная, д. 1, 2; ул. Баркановская. д. 2; котельная; КНС.

 

15 февраля с 13:00 до 16:00

Вырицкое ГП:    

пгт. Вырица: ул. Лужская, д. 17-28; ул. Пограничная, д. 2-34; ул. Софийская, д. 21-27.

 

15 февраля с 10:00 до 13:00

Елизаветинское СП:

д. Елизаветино, Дылицкое ш.,

д. Дылицы,

д. Вероланцы,

д. Авколево.

 

 15 и 16 февраля с 10:00 до 18:00 дважды на 30 минут:

 Таицкое ГП:

 д. Большая Ивановка Массив Западный,

 д. Малая Ивановка - частный сектор,

 д. Старицы.

 

16 февраля с 09:00 до 17:00

г. Гатчина:

ул. Леонова д. 14, 16; ул. Володарского д. 7, 9; ул. Чехова д. 8, 9.                

  

16 февраля с 09:00 до 16:00

Сиверское ГП:   

пгт. Сиверский: ул. Красная д. 29, 31, 33-33В; пер. Паркетный д. 11-15.

 

16 февраля с 09:00 до 12:00 и с 13.00 до 16.00

Вырицкое ГП:                       

пгт. Вырица: ул. Московская, д. 61; ДОГ «Малыш».

 

16 февраля с 10:00 до 18:00 дважды на 30 минут:

г. Коммунар, ул. Антропшинская,

д. Покровская, частный сектор,

садоводство «Славяночка – 2», СНТ «Славяночка -3».

 

17 февраля с 09:00 до 12:00

Вырицкое ГП:    

пгт. Вырица: ул. Мельничный ручей, д. 1-23; ул. Московская, д. 61; ДОГ «Малыш».

 

17 февраля с 09:00 до 16:00

Сиверское ГП:   

пгт. Сиверский: ул. Строителей д. 2, 4, 6А, 8, 10, 12, 14; МБОУ «Сиверская гимназия».           

 

17 февраля с 13:00 до 16:00

Вырицкое ГП:              

пгт. Вырица: ул. Жертв Революции, д. 1-20; ул. Сергучевская, д. 1-9, 12-16; ул. Соболевского, д. 21, 23-39; ул. Андреевская, д. 1-19.

 

17 февраля с 09:00 до 13:00

Таицкое ГП:

пгт. Тайцы: ул. Юбилейная, д. 1-13; ул. Южная д. 1-34; ул. Цветочная д. 1-36; ул. Карьерная д. 1-44; ул. Крайняя д. 1-33; ул. Средняя д. 1-24.

 

17 февраля с 13:00 до 16:00

Тацкое ГП:

пгт. Тайцы: ул. Песочная д. 1-26; пер. Лесной д. 1-9; пер. Совхозный д. 2-14.

 

18 февраля с 09:00 с 17:00

Сиверское ГП:

пгт. Сиверский: пр-кт. Пролетарский д. 1-34; ул. Стурцеля д. 1-26; ул. Вишневского д. 1-55А.

 

19 февраля с 09:00 до 17:00

Сиверское ГП:

пгт. Сиверский: пер. Дружносельский д. 1-44; ул. Федоровская д. 1-44; ул. Дружносельская д. 1-10.

 

18 февраля с 09:00 до 12:00

Вырицкое ГП:

пгт. Вырица: ул. Набережная д. 1-33; ул. Октябрьская д. 1-30.

 

18 февраля с 13:00 до 16:00

Вырицкое ГП:    

пгт. Вырица: ул. Менделеева д. 87-104; ул. Бакунина д. 39-98; ул. Лазо д. 22-28; ул. Труда д. 1-22.

 

18 февраля с 09:00 до 13:00

Таицкое ГП:                                                      

пгт. Тайцы: ул. Новая д. 1-44; ул. Вербная д. 1-31.

 

18 февраля с 13:00 с 16:00

Таицкое ГП:       

пгт. Тайцы: ул. Юного Ленинца д. 20-50; пер. Кировский д. 1-6; пер. Краснофлотский д. 1-4; ш. Гатчинское д. 16А.

 

19 февраля с 09:00 до 12:00

Вырицкое ГП:

пгт. Вырица: ул. Набережная д. 26/19, 26/17, 35; ул. Бакунина д. 26-26/9, 34-48.

 

19 февраля с 13:00 до 16:00

Вырицкое ГП:    

пгт. Вырица: ул. Оредежская д. 1-43; ул. Сергучевская д. 7-36; ул. Соболевского д. 44 к. 1.

 

20 февраля с 09:00 до 16:00

Вырицкое ГП:    

пгт. Вырица: ул. Андреевская д. 15; ш. Сиверское д. 31, 31А, 31Б; ул. Слуцкая д. 9.

 

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