Плановые отключения в Гатчине и районе с 15 февраля

В перечне плановых
отключений:
15 февраля с 09:00
до 17:00
г. Гатчина: ул.
Индустриальная, д.5.
15 февраля с 09:00 до 12:00
Вырицкое ГП:
пгт. Вырица: ул. Андреевская,
д. 20-26; ул. Вокзальная, д. 1, 2; ул. Баркановская. д. 2; котельная; КНС.
15 февраля с 13:00 до 16:00
Вырицкое
ГП:
пгт. Вырица: ул. Лужская, д.
17-28; ул. Пограничная, д. 2-34; ул. Софийская, д. 21-27.
15 февраля с 10:00 до 13:00
Елизаветинское СП:
д. Елизаветино, Дылицкое ш.,
д. Дылицы,
д. Вероланцы,
д. Авколево.
15 и 16 февраля с 10:00
до 18:00 дважды на 30 минут:
Таицкое ГП:
д. Большая Ивановка
Массив Западный,
д. Малая Ивановка -
частный сектор,
д. Старицы.
16 февраля с 09:00 до 17:00
г. Гатчина:
ул. Леонова д. 14, 16; ул.
Володарского д. 7, 9; ул. Чехова д. 8, 9.
16 февраля с 09:00 до 16:00
Сиверское
ГП:
пгт. Сиверский: ул. Красная
д. 29, 31, 33-33В; пер. Паркетный д. 11-15.
16 февраля с 09:00 до 12:00 и
с 13.00 до 16.00
Вырицкое
ГП:
пгт. Вырица: ул. Московская,
д. 61; ДОГ «Малыш».
16 февраля с 10:00 до 18:00
дважды на 30 минут:
г. Коммунар, ул.
Антропшинская,
д. Покровская, частный
сектор,
садоводство «Славяночка –
2», СНТ «Славяночка -3».
17 февраля с 09:00 до 12:00
Вырицкое
ГП:
пгт. Вырица: ул. Мельничный
ручей, д. 1-23; ул. Московская, д. 61; ДОГ «Малыш».
17 февраля с 09:00 до 16:00
Сиверское
ГП:
пгт. Сиверский: ул.
Строителей д. 2, 4, 6А, 8, 10, 12, 14; МБОУ «Сиверская гимназия».
17 февраля с 13:00 до 16:00
Вырицкое
ГП:
пгт. Вырица: ул. Жертв
Революции, д. 1-20; ул. Сергучевская, д. 1-9, 12-16; ул. Соболевского, д. 21,
23-39; ул. Андреевская, д. 1-19.
17 февраля с 09:00 до 13:00
Таицкое ГП:
пгт. Тайцы: ул. Юбилейная, д.
1-13; ул. Южная д. 1-34; ул. Цветочная д. 1-36; ул. Карьерная д. 1-44; ул.
Крайняя д. 1-33; ул. Средняя д. 1-24.
17 февраля с 13:00 до 16:00
Тацкое ГП:
пгт. Тайцы: ул. Песочная д.
1-26; пер. Лесной д. 1-9; пер. Совхозный д. 2-14.
18 февраля с 09:00 с 17:00
Сиверское ГП:
пгт. Сиверский: пр-кт.
Пролетарский д. 1-34; ул. Стурцеля д. 1-26; ул. Вишневского д. 1-55А.
19 февраля с 09:00 до 17:00
Сиверское ГП:
пгт. Сиверский: пер.
Дружносельский д. 1-44; ул. Федоровская д. 1-44; ул. Дружносельская д. 1-10.
18 февраля с 09:00 до 12:00
Вырицкое ГП:
пгт. Вырица: ул. Набережная
д. 1-33; ул. Октябрьская д. 1-30.
18 февраля с 13:00 до 16:00
Вырицкое
ГП:
пгт. Вырица: ул. Менделеева
д. 87-104; ул. Бакунина д. 39-98; ул. Лазо д. 22-28; ул. Труда д. 1-22.
18 февраля с 09:00 до 13:00
Таицкое
ГП:
пгт. Тайцы: ул. Новая д.
1-44; ул. Вербная д. 1-31.
18 февраля с 13:00 с 16:00
Таицкое
ГП:
пгт. Тайцы: ул. Юного Ленинца
д. 20-50; пер. Кировский д. 1-6; пер. Краснофлотский д. 1-4; ш. Гатчинское д.
16А.
19 февраля с 09:00 до 12:00
Вырицкое ГП:
пгт. Вырица: ул. Набережная
д. 26/19, 26/17, 35; ул. Бакунина д. 26-26/9, 34-48.
19 февраля с 13:00 до
16:00
Вырицкое
ГП:
пгт. Вырица: ул. Оредежская
д. 1-43; ул. Сергучевская д. 7-36; ул. Соболевского д. 44 к. 1.
20 февраля с 09:00 до
16:00
Вырицкое
ГП:
пгт. Вырица: ул. Андреевская
д. 15; ш. Сиверское д. 31, 31А, 31Б; ул. Слуцкая д. 9.