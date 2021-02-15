Почта России и Благотворительный фонд «Энби» предлагают поддержать детей с онкологическими заболеваниями

На
виньетке изображена золотая ленточка – международный символ детского рака,
который напоминает о детях, которые храбро борются с онкологией. Большинство
разновидностей детского рака можно вылечить. Но важна ранняя диагностика: она
повышает шансы детей на жизнь.
Более
60% от стоимости каждой виньетки (ее цена составляет 40 рублей) будут
переводиться в БФ «Энби». Эти средства пойдут на образовательные проекты
«Обучение врачей» и «Конференции для родителей». Задача этих мероприятий –
повышение уровня квалификации врачей региональных онкоцентров, больниц и
поликлиник и рост просвещенности семей, где есть дети с тяжелыми заболеваниями,
в вопросах онкологии.
Акция
Почты России и БФ «Энби» – это возрождение традиций почтовой
благотворительности. Виньетки – это те же марки, только оплачивают они не
доставку, а добрые дела. Виньетка #детскийракпобедим – первая благотворительная
виньетка в России более чем за 50 лет.