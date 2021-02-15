Почта России и Благотворительный фонд «Энби» предлагают поддержать детей с онкологическими заболеваниями

На виньетке изображена золотая ленточка – международный символ детского рака, который напоминает о детях, которые храбро борются с онкологией. Большинство разновидностей детского рака можно вылечить. Но важна ранняя диагностика: она повышает шансы детей на жизнь.

Более 60% от стоимости каждой виньетки (ее цена составляет 40 рублей) будут переводиться в БФ «Энби». Эти средства пойдут на образовательные проекты «Обучение врачей» и «Конференции для родителей». Задача этих мероприятий – повышение уровня квалификации врачей региональных онкоцентров, больниц и поликлиник и рост просвещенности семей, где есть дети с тяжелыми заболеваниями, в вопросах онкологии.

Акция Почты России и БФ «Энби» – это возрождение традиций почтовой благотворительности. Виньетки – это те же марки, только оплачивают они не доставку, а добрые дела. Виньетка #детскийракпобедим – первая благотворительная виньетка в России более чем за 50 лет.