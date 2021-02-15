Строительство в Ленобласти снова набирает обороты: цены на жильё упадут

Почему росли цены на жильё

Заместитель председателя правительства Ленинградской области Михаил Москвин рассказал об изменениях федерального законодательства для реализации программ расселения аварийного жилья силами единого оператора. Таким оператором стало Агентство ипотечного кредитования, и сейчас эта программа реализуется.

Жилищная отрасль в Ленобласти набирает обороты. По словам зампреда правительства 47 региона, стали активно реализовываться новые и отложенные проекты жилого строительства. Получено разрешение на возведение высоток в 17-20 этажей.

- Мы надеемся, что с вводом этих новых строек предложений на рынке жилья станет больше, что позволит снизить его стоимость. Сейчас цены на жилье растут: предложений в последние годы было не много, а спрос увеличился. Сейчас спрос сравнялся с предложением, и цены на квадратный метр жилья в Ленобласти должны снижаться. За последние пять лет жилье подорожало в два раза. Были заморожены стройки, предложение сократилось. Льготная ипотека всколыхнула спрос, превысивший предложение. Сейчас конкуренция между застройщиками приведет к снижению цены, – заверил Михаил Москвин.

Расселение аварийного жилья идёт с опережением

Председатель Комитета по строительству Ленинградской области Константин Панкратьев рассказал, что план ввода жилья в 2020 году выполнен с превышением. Введено в эксплуатацию более 2,2 миллионов квадратных метров. А любая стройка является драйвером для развития экономики.

Наряду со строительством жилых объектов в прошлом году в области было создано около 2000 мест в детских садах и порядка 3800 мест в школах. На 2021 год планы еще большие.

Как рассказал Константин Юрьевич, в Ленобласти очень много аварийного жилья – 1064 дома. 16 тысяч граждан нуждаются в переселении.

- На сегодня по национальным проектам мы должны были расселить 21 тысячу квадратных метров аварийного жилья – расселили около 24 тысяч. Мы должны идти с опережением. В 2021 году планируется расселить 30 тысяч квадратных метров. Уже начали строительство жилых домов на шести площадках. Второй этап программы переселения будет исполнен в августе. Помимо программы переселения граждан в рамках национальных проектов, мы по поручению губернатора ведем еще две свои региональные программы: расселяем дома, признанные аварийными с 2017 по 2018 год и дома, находящиеся в собственности области, – поделился председатель Комитета по строительству.

По его словам, все стройки области были проинспектированы: работы действительно ведутся, и все планы на этот год будут исполнены.

Кроме того, в правительстве Ленобласти находится на финальной стадии согласование постановления о сельской ипотеке.

- Это непростой документ, в течение года были споры, но федеральный центр и наше правительство определились: по всем сельским территориям, где есть строительство домов высотой до пяти этажей, можно применять ипотеку под 2-7 %. Основной тренд – развивать ИЖС, – подчеркнул Константин Панкратьев.

Комфортная среда и «Чистая вода»

Заместитель председателя Комитета по ЖКХ Ленинградской области Валерий Хабаров отметил, что пандемия никак не сказалась на темпах реализации проекта «Чистая вода».

- Никакой ковид нас не остановил. Мы проверили все стройки, их санитарное состояние и продолжили реализовывать федеральный проект «Чистая вода». Начали два объекта, один из которых уже закончили. Наша задача – централизация и установление единого тарифа на воду и водоотведение, – отметил Валерий Сергеевич. – 2021 год назначен Годом чистой воды. Объем финансирования увеличится в пять раз. Мы продолжим развивать проект «Единый водоканал», устанавливать станции модульной очистки воды. После установки такой станции все показатели доходят до нормативов.

Заместитель председателя областного Комитета по ЖКХ Екатерина Степанова рассказала о программе, «которую любят все»: это формирование комфортной городской среды.

- Результаты видны сразу, жители принимают активное участие. 2020 год прошел под эгидой 75-летия Победы. Четыре территории в области были посвящены этому событию: огромный парк во Всеволожске, два мемориала в Лужском районе, в Выборге благоустроен сквер Победы. В Ленобласти появляются прекрасные скейтплощадки. Самые большие – в Гатчине, Тосно, Новодевяткино. В 2020 году на благоустройство было выделено около 2 млрд рублей, вклад областного бюджета составил 1 млрд 300 тысяч. За год привели в порядок 33 дворовых территории, – сказала Екатерина Сергеевна.

О гатчинском недострое, Соборной и школе

На вопрос «Гатчинской правды» о судьбе многострадального дома на углу улиц Киргетова и 7-й Армии участники пресс-конференции ответили коротко: будет сдан в этом году. Инвестор есть, ему предоставили земельный участок площадью 2 га на Красносельском шоссе. Компания будет строить там жилой дом в обмен на достройку дома на ул. Киргетова. В этом году люди въедут в свои квартиры.

Был вопрос от нашей газеты о завершении реконструкции Соборной: нельзя ли увеличить бюджет будущей столицы области, чтобы привести, наконец, главную пешеходную улицу в порядок? Велика ли вероятность, что гатчинцы станут голосовать за благоустройство одной и той же территории третий год подряд? Есть и другие участки, где жителям хотелось бы сделать ремонт…

Екатерина Степанова ответила, что при благоустройстве город делит участок на несколько частей. И если часть территории остается на следующий год, за нее должны проголосовать граждане. В настоящий момент на территории области идет голосование за территории 2022 года. Соборная улица есть в этом списке, гражданам надо активно принять участие. Об увеличении бюджета речь не зашла.

На вопрос «Гатчинской правды», выполнит ли застройщик IQ-Гатчина обещание построить школу в микрорайоне, участники пресс-конференции ответили, что строительство школы в IQ-Гатчина начнется в этом году: через пару лет в этой части Гатчины школа появится.



