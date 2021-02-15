«Время выбрало нас, закружило в афганской метели…»

На митинге встретились воины-интернационалисты, матери и вдовы погибших солдат и офицеров, представители администрации Гатчинского района и общественных организаций, депутаты, военнослужащие и молодежь.

Это место давно уже стало особо значимым. У памятника воинам-интернационалистам, установленного в 2008 году по инициативе самих ветеранов боевых действий, проходят ежегодные встречи всех, кому дорога память о защитниках Родины на ее дальних рубежах, митинги, отсюда призывников провожают в армию.

15 февраля – памятная дата: именно в этот день 32 года назад последняя колонна советских войск покинула территорию Афганистана.

- Так уж России на роду написано – всегда выручать и помогать братским народам. Это была самая настоящая интернациональная помощь. Спустя годы даже наши противники признают, что советские ребята не только могли воевать, но они и созидали на афганской земле, в отличии от тех, кто сейчас там находится. Спасибо вам, будьте здоровы, берегите себя, вечная память ушедшим из жизни, - обратился к собравшимся глава Гатчинского района Виталий Филоненко.

Глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим тепло поблагодарила ветеранов за активную работу по патриотическому воспитанию молодежи, подчеркнув, что своим личным примером они передают юным гатчинцам те важные жизненные ценности, которыми руководствуются сами. Пожелала всем крепкого здоровья и долгой исторической памяти.

- По-разному оцениваются события Афганской войны, но для нас важно то, что наши сограждане на разных этапах жизни нашей страны считали своим долгом и великой честью отстаивать суверенитет и независимость своей Родины. И именно это делали вы, уважаемые участники боевых действий, - сказала Людмила Нещадим. - По официальным данным более полумиллиона советских военнослужащих прошли через горнило войны в Афганистане. Не остались в стороне и жители Ленинградской области, в том числе жители Гатчины и района. Сегодня на территории Гатчинского муниципального района проживает 1260 человек, принимавших участие в боевых действиях в разных точках. Проходят годы, но не утихает человеческая боль. Мы помним ребят, которые отдали свою жизнь, отстаивая достоинство нашей страны и ее целостность. Низкий поклон вам, уважаемые земляки, за ваш гражданский и жизненный подвиг!

На митинге присутствовали депутаты Законодательного собрания Татьяна Бездетко, Лариса Пункина, Людмила Тептина и Александр Русских.

С приветственным словом к боевым друзьям обратились воины-«афганцы».

- Идет время: младшим из участников Афганских событий уже 50 лет, у старших подросли внуки – вот, за кого мы должны стоять, - сказал председатель правления областной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» Сергей Трунов. - 15 февраля, в День воинов-интернационалистов, мы должны обязательно вспоминать не только афганцев, но и погибших в Чеченкой республике. Сколько ребят там полегло, сколько жен осталось вдовами. Этого нельзя больше допустить.

Обращаясь к участникам митинга, руководитель гатчинской организации «Российский союз ветеранов Афганистана» Александр Давыдов подчеркнул: «мы - наследники наших дедов и отцов».

- Мы думали, что после Великой Отечественной войны уже войны не будет никогда. Но прошло время, и нам пришлось с оружием в руках защищать южные рубежи Советского Союза. После окончания Афганской войны мы тоже думали, что наступит мир во всем мире. Сегодня - Сирия, а кто знает, что будет завтра… С годами все больше приходит осознание того, что мы выполнили свой долг с честью, потому что перед нами всегда был пример верного служения Родине: наши отцы и деды – ветераны Великой Отечественной войны. И глядя на сегодняшние события в стране, мы должны не допустить заразы, которая идет с запада, должны быть на страже наших рубежей, нашей славной истории и быть достойными памяти наших героических предков. Вечная им память, а живым – здоровья! – сказал Александр Давыдов.

Память погибших почтили минутой молчания. В их честь прозвучал оружейный салют, после чего участники митинга возложили гирлянду славы и цветы к подножию памятника и мемориальным плитам.

Воины-интернационалисты и вдовы погибших военнослужащих продолжили общение в музее истории Гатчины.

Татьяна Можаева