Бизнес приходит в социальную сферу

В частности, разрабатываются условия, при которых негосударственная организация или индивидуальный предприниматель смогут «дорасти» до поставщика социальных услуг. Это позволит расширить количество участников в реестре поставщиков, который формирует комитет по социальной защите населения Ленинградской области. Работа проводится комитетом по социальной защите населения вместе с комитетом по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка.

Участие в реестре позволяет любому юридическому лицу оказывать социальные услуги на территории региона и получать компенсации из бюджета региона за оказание помощи жителям.

В реестре находятся как государственные учреждения, так и негосударственные. Ко всем предъявляются единые требования, что уравнивает их в правах и обязанностях. Учреждения предоставляют как услуги на дому, так и стационарное или полустационарное обслуживание.

Заявки юридических лиц, а также решение об их включении в реестр принимаются специальной комиссией комитета по социальной защите населения. Требования зависят от типа предоставления услуг (на дому, стационар, полустационар, по категории получателей). Полный перечень необходимых документов опубликован на сайте комитета по социальной защите населения. За консультацией также можно обратиться непосредственно к секретарю комиссии по телефону: 8-(812)-539-46-24.

В случае, если граждане прибегают к услугам организаций вне реестра, они рискуют потерять в качестве, поскольку к деятельности таких учреждений не предъявляются высокие требования.