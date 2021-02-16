СкоростьНеглавное в Гатчине

Водителям
вручили рисунки учащихся на тему правил дорожного движения, проводили беседы, а
пешеходам напомнили о необходимости применения световозвращающих элементов на
одежде.
Фото
ОГИБДД по Гатчинскому району ЛО
В рамках межрегиональной акции #СкоростьНеглавное сотрудники Госавтоинспекции Гатчинского района совместно с родительским патрулём провели мероприятие в жилой зоне вблизи школы №2 на Аэродроме.
Водителям
вручили рисунки учащихся на тему правил дорожного движения, проводили беседы, а
пешеходам напомнили о необходимости применения световозвращающих элементов на
одежде.
Фото
ОГИБДД по Гатчинскому району ЛО
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