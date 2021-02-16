#СкоростьНеглавное в Гатчине

#СкоростьНеглавное в Гатчине

В рамках межрегиональной акции #СкоростьНеглавное сотрудники Госавтоинспекции Гатчинского района совместно с родительским патрулём провели мероприятие в жилой зоне вблизи школы №2 на Аэродроме.

Рубрики : Правопорядок     16 Feb 2021

Водителям вручили рисунки учащихся на тему правил дорожного движения, проводили беседы, а пешеходам напомнили о необходимости применения световозвращающих элементов на одежде.

 

Фото ОГИБДД по Гатчинскому району ЛО

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