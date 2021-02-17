«Идеальный блюз» от «ЛИССАБОНА-89»

Особой натяжки здесь, кстати, нет: встреча с живой и хорошей музыкой — это всегда праздник. К счастью для всех нас, классическую тишину читальных залов наших библиотек звуки музыки нарушают всё чаще. Конечно, не в ущерб, а исключительно в радость читателям, учитывая, что музыка здесь временами звучит очень «вкусная» и просто отличная!

С петербургской группой «ЛИССАБОН`89» гатчинцы уже знакомы — по саундтрекам к фильмам известного гатчинского режиссёра Максима Колесникова. Кстати, именно он представлял публике питерских музыкантов.

На вечере в Гатчине был основополагающий состав группы - Алексей Володский (вокал, гитары, клавишные) и Руслан Орлов (барабаны, перкуссия, духовые инструменты, бэк-вокал). Оба — профессиональные музыканты, оба — родом из питерской рок-тусовки времён культового Ленинградского рок-клуба, в рамках которого состоялся их музыкальный дебют.

Алексей Володский и Руслан Орлов встретились в 1989 году, который можно считать точкой отсчета возникновения группы. До того, как стали собственно «ЛИССАБОНом», сменили много названий, стилей и направлений. Неоднократно менялся и состав группы, в которой принимали участие в том числе гатчинские музыканты. В этот вечер к фортепиано подсел участник одного из составов группы, гатчинец Пётр Чесноков. Дружат музыканты и с гатчинским блюзовым поэтом Максимом Черноморченко, вдохновляющим их на новые музыкальные темы.

Проект «ЛИССАБОН`89» зародился в составе гитара-барабаны. Команда играет узнаваемый русскоязычный рок-н-ролл, пропитанный солнечным португальским настроением, с элементами ритм-энд-блюза, пост-панка, реггей и фанка. Их романтические, полные позитивного драйва и самоиронии песни легко запоминаются, быстро становясь хитами.

В Гатчине музыканты представляли новый альбом «Obrigado» (2020), ставший, по сути, сборником синглов группы, выпущенных в период 2018-2020 годов. Кстати, название альбома и давшей ему название песни переводится с португальского, как «спасибо».

Весь музыкальный вечер в «Купринке» царила лёгкая, тёплая и солнечная русско-португальская атмосфера. Со своей задачей — подарить слушателям хорошее настроение, ощущение, что жизнь, несмотря ни на что, всё же прекрасна — питерские музыканты справились на «отлично». А в качестве сувениров гости музыкального вечера получили от «ЛИССАБОНА» фирменные пряники в виде сердечка - «лиссабонки». Всё в духе старых и новых традиций!



