«Идеальный блюз» от «ЛИССАБОНА-89»

Особой натяжки здесь,
кстати, нет: встреча с живой и хорошей музыкой — это всегда праздник. К счастью
для всех нас, классическую тишину читальных залов наших библиотек звуки музыки
нарушают всё чаще. Конечно, не в ущерб, а исключительно в радость читателям,
учитывая, что музыка здесь временами звучит очень «вкусная» и просто отличная!
С петербургской группой
«ЛИССАБОН`89» гатчинцы уже знакомы — по саундтрекам к фильмам известного
гатчинского режиссёра Максима Колесникова. Кстати, именно он представлял
публике питерских музыкантов.
На вечере в Гатчине был
основополагающий состав группы - Алексей Володский (вокал, гитары, клавишные) и
Руслан Орлов (барабаны, перкуссия, духовые инструменты, бэк-вокал). Оба —
профессиональные музыканты, оба — родом из питерской рок-тусовки времён
культового Ленинградского рок-клуба, в рамках которого состоялся их музыкальный
дебют.
Алексей Володский и
Руслан Орлов встретились в 1989 году, который можно считать точкой отсчета
возникновения группы. До того, как стали собственно «ЛИССАБОНом», сменили много
названий, стилей и направлений. Неоднократно менялся и состав группы, в которой
принимали участие в том числе гатчинские музыканты. В этот вечер к фортепиано
подсел участник одного из составов группы, гатчинец Пётр Чесноков. Дружат
музыканты и с гатчинским блюзовым поэтом Максимом Черноморченко, вдохновляющим
их на новые музыкальные темы.
Проект «ЛИССАБОН`89»
зародился в составе гитара-барабаны. Команда играет узнаваемый русскоязычный
рок-н-ролл, пропитанный солнечным португальским настроением, с элементами
ритм-энд-блюза, пост-панка, реггей и фанка. Их романтические, полные
позитивного драйва и самоиронии песни легко запоминаются, быстро становясь хитами.
В Гатчине музыканты
представляли новый альбом «Obrigado» (2020), ставший, по сути, сборником
синглов группы, выпущенных в период 2018-2020 годов. Кстати, название альбома и
давшей ему название песни переводится с португальского, как «спасибо».
Весь музыкальный вечер в
«Купринке» царила лёгкая, тёплая и солнечная русско-португальская атмосфера. Со
своей задачей — подарить слушателям хорошее настроение, ощущение, что жизнь,
несмотря ни на что, всё же прекрасна — питерские музыканты справились на «отлично».
А в качестве сувениров гости музыкального вечера получили от «ЛИССАБОНА»
фирменные пряники в виде сердечка - «лиссабонки». Всё в духе старых и новых
традиций!