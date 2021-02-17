Лекция от Сбербанка для студентов ГИЭФПТ в Гатчине

Серия обучающих очных и онлайн-встреч Сбербанка со студентами вузов по темам инвестирования, финансовой безопасности и защите персональных данных стартовала в январе, в День студента.

- Развитие компьютерных технологий и широкое распространение сети Интернет открывает перед людьми большие возможности для общения и развития. Интернет проникает во все сферы человеческой жизни и становится ее неотъемлемой частью. Поэтому очень важно знать, как не навредить себе и близким, как защитить свои персональные данные. Мы уверены, что такие мероприятия помогут студентам в этом разобраться, - сказал Андрей Киселев.

Участники лекции обсудили с экспертом, как защитить свои персональные данные и не стать жертвой мошенников, какие правовые документы регламентируют их защиту, где искать полезную информацию по теме и многое другое.

В честь приближающейся юбилейной даты – 25-летия со дня основания ГИЭФПТ Андрей Киселев вручил проректору института Роману Наумовичу Авербуху коллекцию книг из библиотеки Сбербанка и благодарственное письмо за плодотворное сотрудничество.

- Мы благодарим Сбербанк за сотрудничество. Очень рады, что наши студенты получают знания не только из учебников, но и из таких встреч с интересными людьми, - отметил Роман Наумович Авербух. - Плодотворное сотрудничество помогает нашим студентам стать более грамотными специалистами. В этом году ВУЗ отмечает 25-летие со дня основания и входит в ТОП лучших ВУЗов страны. Огромное спасибо нашим студентам и преподавателям, что мы не теряем наш рейтинг.

Андрей Соколов

Фото пресс-службы Сбербанка