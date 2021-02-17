Лекция от Сбербанка для студентов ГИЭФПТ в Гатчине

Серия
обучающих очных и онлайн-встреч Сбербанка со студентами вузов по темам
инвестирования, финансовой безопасности и защите персональных данных стартовала
в январе, в День студента.
- Развитие компьютерных технологий и широкое
распространение сети Интернет открывает перед людьми большие возможности для
общения и развития. Интернет проникает во все сферы человеческой жизни и
становится ее неотъемлемой частью. Поэтому очень важно знать, как не навредить
себе и близким, как защитить свои персональные данные. Мы уверены, что такие
мероприятия помогут студентам в этом разобраться, - сказал Андрей Киселев.
Участники
лекции обсудили с экспертом, как защитить свои персональные данные и не стать
жертвой мошенников, какие правовые документы регламентируют их защиту, где
искать полезную информацию по теме и многое другое.
В
честь приближающейся юбилейной даты – 25-летия со дня основания ГИЭФПТ Андрей
Киселев вручил проректору института Роману Наумовичу Авербуху коллекцию книг из
библиотеки Сбербанка и благодарственное письмо за плодотворное сотрудничество.
- Мы благодарим Сбербанк за сотрудничество. Очень
рады, что наши студенты получают знания не только из учебников, но и из таких
встреч с интересными людьми, - отметил Роман Наумович Авербух. - Плодотворное
сотрудничество помогает нашим студентам стать более грамотными специалистами. В
этом году ВУЗ отмечает 25-летие со дня основания и входит в ТОП лучших ВУЗов страны.
Огромное спасибо нашим студентам и преподавателям, что мы не теряем наш рейтинг.
Андрей Соколов
Фото пресс-службы Сбербанка