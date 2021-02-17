«Первый старт – 2021» в Гатчине

В традиционной гонке приняли участие гатчинцы от трех до 65 лет - всего более 150 человек. Программа соревнований включала четыре дистанции: 1, 2, 3 и 5 км. Именно такие дистанции входят в программу Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, поэтому на лыжню были приглашены все желающие выполнить нормативы.

Более 70 человек были награждены за победы в своих возрастных группах.

Абсолютными победителями на дистанции 5 км стали Ярослав Куриленок (Санкт-Петербург, 14.04) и Ольга Лихач (Ленинградская область, 18.32).

На дистанции 3 км первыми к финишу пришли гатчинцы Денис Гарькин (8.44,0) и Ксения Онышко (9.53,0).

Первое место на дистанции 2 км заняли Сергей Потемкин (Санкт-Петербург, 7.21,0) и Вероника Лихач (Ленинградская область, 7.47,0).

На дистанции 1 км первое место заняли Александра Кушкина (Гатчина, 3.26,0) и Алексей Никифоров (Ленинградская область, 4.45,0).

Фото Mikka и Albina Hallakas