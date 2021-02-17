«Первый старт – 2021» в Гатчине

В традиционной гонке
приняли участие гатчинцы от трех до 65 лет - всего более 150 человек. Программа
соревнований включала четыре дистанции: 1, 2, 3 и 5 км. Именно такие дистанции
входят в программу Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО,
поэтому на лыжню были приглашены все желающие выполнить нормативы.
Более 70 человек были
награждены за победы в своих возрастных группах.
Абсолютными победителями
на дистанции 5 км стали Ярослав Куриленок (Санкт-Петербург, 14.04) и Ольга
Лихач (Ленинградская область, 18.32).
На дистанции 3 км первыми
к финишу пришли гатчинцы Денис Гарькин (8.44,0) и Ксения Онышко (9.53,0).
Первое место на дистанции
2 км заняли Сергей Потемкин (Санкт-Петербург, 7.21,0) и Вероника Лихач
(Ленинградская область, 7.47,0).
На дистанции 1 км первое
место заняли Александра Кушкина (Гатчина, 3.26,0) и Алексей Никифоров
(Ленинградская область, 4.45,0).
Фото Mikka и Albina
Hallakas