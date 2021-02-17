Свинка-графин поселилась в Арсенальном каре

Хорошие новости из дворца! В декабре Людмила Васильевна Чуринова подарила Гатчинскому дворцу стеклянную свинку-графин XIX века. У свинки была небольшая контузия: ее отправили на реставрацию, чтобы потом выставить в экспозиции музея.
Сегодня
стеклянный графин нашел свое место в столовой Александра III в Арсенальном
каре! Свинка вновь крепко стоит на своих четырех, и соседство у нее крайне
удачное – цветы, живопись и фарфор Датской Королевской мануфактуры.
Гатчинский дворец-музей
еще раз благодарит Людмилу Васильевну. О других интересных подарках
музею-заповеднику теперь можно будет читать в рубрике #ИскреннеВам.
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