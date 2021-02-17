Свинка-графин поселилась в Арсенальном каре

Сегодня стеклянный графин нашел свое место в столовой Александра III в Арсенальном каре! Свинка вновь крепко стоит на своих четырех, и соседство у нее крайне удачное – цветы, живопись и фарфор Датской Королевской мануфактуры.

Гатчинский дворец-музей еще раз благодарит Людмилу Васильевну. О других интересных подарках музею-заповеднику теперь можно будет читать в рубрике #ИскреннеВам.