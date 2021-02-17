Свинка-графин поселилась в Арсенальном каре

Свинка-графин поселилась в Арсенальном каре

Хорошие новости из дворца! В декабре Людмила Васильевна Чуринова подарила Гатчинскому дворцу стеклянную свинку-графин XIX века. У свинки была небольшая контузия: ее отправили на реставрацию, чтобы потом выставить в экспозиции музея.

Рубрики : Культура     17 Feb 2021

Сегодня стеклянный графин нашел свое место в столовой Александра III в Арсенальном каре! Свинка вновь крепко стоит на своих четырех, и соседство у нее крайне удачное – цветы, живопись и фарфор Датской Королевской мануфактуры.

Гатчинский дворец-музей еще раз благодарит Людмилу Васильевну. О других интересных подарках музею-заповеднику теперь можно будет читать в рубрике #ИскреннеВам.

Автор :

Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.

Лента новостей

Самые читаемые

Фоторепортаж

Видеорепортаж

© 1931-2021 Гатчинская правда.ру
  • Яндекс.Метрика
  • 16+