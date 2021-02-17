За загрязнение Ижоры коммунальщики Гатчинского района заплатят 6 млн рублей

Арбитражный
суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области поддержал требование
Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора.
Как
сообщили в пресс-службе Северо-Западного управления Росприроднадзора, рамках
административного расследования, проведенного ведомством в 2019 году,
установлено, что сточные воды, отводящиеся с территории поселка, не
подвергаются очистке. В пробах сточной воды после очистных сооружений, а также
в месте впадения стоков в реку Ижора установлено превышение загрязняющих
веществ по ряду показателей, что свидетельствует о негативном воздействии
стоков на реку.
За
нарушение требований к охране реки Ижора АО «Коммунальные системы Гатчинского
района» привлечено к административной ответственности с назначением штрафа в
размере 160 тысяч рублей. В адрес юридического лица внесены представления об
устранении причин и условий, способствовавших совершению административного
правонарушения.
Предприятие
оспаривало штрафы в судебном порядке, но решением Дзержинского районного суда
Санкт-Петербурга, вступившим в законную силу 14 октября 2020 года,
постановление Росприроднадзора оставлено в силе.
Также
ведомством на основании результатов лабораторного исследования проб воды
произведен расчёт ущерба, причиненного реке Ижора на сумму 6 млн 75 тысяч
рублей. В добровольном порядке ущерб не возмещен. Росприроднадзор обратился с
иском в суд о принудительном взыскании ущерба. Заявленные требования судом
удовлетворены в полном объеме.
Напомним,
весной 2019 года государственные инспекторы провели рейдовую проверку по
обращению жителей и выявили нарушение целостности элементов очистных сооружений,
через которые происходит излив неочищенных стоков на рельеф. Вокруг очистных
сооружений наблюдается заболачивание местности, а загрязненные стоки с
характерным запахом канализации поступают в реку Ижора.
Фото
пресс-службы Северо-Западного управления Росприроднадзора