За загрязнение Ижоры коммунальщики Гатчинского района заплатят 6 млн рублей

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области поддержал требование Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора.

Как сообщили в пресс-службе Северо-Западного управления Росприроднадзора, рамках административного расследования, проведенного ведомством в 2019 году, установлено, что сточные воды, отводящиеся с территории поселка, не подвергаются очистке. В пробах сточной воды после очистных сооружений, а также в месте впадения стоков в реку Ижора установлено превышение загрязняющих веществ по ряду показателей, что свидетельствует о негативном воздействии стоков на реку.

За нарушение требований к охране реки Ижора АО «Коммунальные системы Гатчинского района» привлечено к административной ответственности с назначением штрафа в размере 160 тысяч рублей. В адрес юридического лица внесены представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

Предприятие оспаривало штрафы в судебном порядке, но решением Дзержинского районного суда Санкт-Петербурга, вступившим в законную силу 14 октября 2020 года, постановление Росприроднадзора оставлено в силе.

Также ведомством на основании результатов лабораторного исследования проб воды произведен расчёт ущерба, причиненного реке Ижора на сумму 6 млн 75 тысяч рублей. В добровольном порядке ущерб не возмещен. Росприроднадзор обратился с иском в суд о принудительном взыскании ущерба. Заявленные требования судом удовлетворены в полном объеме.

Напомним, весной 2019 года государственные инспекторы провели рейдовую проверку по обращению жителей и выявили нарушение целостности элементов очистных сооружений, через которые происходит излив неочищенных стоков на рельеф. Вокруг очистных сооружений наблюдается заболачивание местности, а загрязненные стоки с характерным запахом канализации поступают в реку Ижора.

Фото пресс-службы Северо-Западного управления Росприроднадзора