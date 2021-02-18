Доступная среда инвалидам - в Гатчине

Пандус в двухэтажном деревянном доме по адресу улица Красная д.3а построили для инвалида детства Людмилы Анатольевна Бушмелевой. Работы выполнила обслуживающая дом управляющая компания МУП ЖКХ города Гатчины за счет безвозмездной субсидии из городского бюджета.

Для удобства Людмилы Анатольевны управляющая компания также заменила входную дверь: теперь она открывается и закрывается автоматически с помощью брелка. Людмила Анатольевна осталась довольна, продемонстрировала удобства для перемещения на инвалидной коляске и поблагодарила всех, кто причастен к этому доброму делу

Гатчина стала первым городом в Ленинградской области, где был разработан и утвержден порядок предоставления субсидии на возмещение затрат на реализацию мероприятий по приспособлению жилых помещений и общего имущества многоквартирных домов с учетом потребностей инвалидов. Инициатор реализации этой муниципальной программы - глава администрации Гатчинского района, куратор партийного проекта «Единая страна - доступная среда» Людмила Нещадим.

- В настоящее время предоставлена одна субсидия организации, осуществляющей управление многоквартирными домами, на возмещение затрат по обеспечению доступной среды инвалидам. На 2021 год запланированы еще два адреса в Гатчине. Мы надеемся, что практику Гатчинского района по формированию доступный среды для людей с ограниченными возможностям, в перспективе можно будет реализовать на территории всей Ленинградской области, - сказала Людмила Нещадим.

Татьяна Можаева