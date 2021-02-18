«Эльдорадо»: находим позитив во всем!

- Пандемия… Казалось бы,
вся танцевальная жизнь должна была остановиться, мы должны загрустить. И мы
загрустили, но только первый месяц, - рассказывает Наталья Седова. - К маю мы
решили: прочь печали – пора действовать. Стали участвовать в различных онлайн-проектах.
И вот он – парадокс! Если раньше преподавателей из Перми и Краснодара было не
зазвать к себе в силу всего на свете, включая дальность и стоимость переезда,
то теперь возможности Zoom для интернет-занятий позволяют раскрыть границы и
бесконечно расширить географию общения. Это было классно! Потом началась
непосредственно творческая работа. Казалось, куда с танцами – все закрыто. А
оказалось, люди не сидят на месте и постоянно что-то выдумывают.
Танцоры «Эльдорадо» нашли
себя в онлайн концертах и фестивалях. В условиях пандемии оказалось, что и в
ограничительных мерах тоже можно найти плюсы. У «Эльдорадо» и раньше было очень
много концертов, но в таких, как в прошлом году, коллектив еще не участвовал.
«Студенческая весна» –
уникальный проект поддержки и выявления одаренных личностей среди студентов
разных городов в прошлом году переформатировался в проект «СтудВеснаONLINE».
Съемка проходила два дня в концертном зале «Колизей» и оставила яркий след в
памяти участников: креативная сцена, компьютерная графика, свет и звук –
реальная космическая история.
Также в онлайн формате
гатчинские танцоры приняли участие в традиционном параде барабанщиц «DRUMпарад»
2020, посвященном Дню города Санкт-Петербурга. Он был фееричным и подавался в
книгу рекордов Гиннесса как самое масштабное шоу. Оргкомитет праздника выразил
благодарность руководителю Н.Н. Седовой «за подготовку и участие коллектива в
праздновании 317-летия города Санкт-Петербурга в условиях пандемии».
Под занавес лета в
Санкт-Петербурге коллектив участвовал в масштабном социально-благотворительном
проекте «Будь с городом». Мероприятие проходило в пятый раз, танцоры
«Эльдорадо» участвовали в четвертый, но в этот раз в прямом эфире в онлайн
режиме.
- Два дня шла подготовка,
потом черновая съемка, - делится Наталья Николаевна. - Для ребят, которые
занимаются в любительском коллективе, это новый опыт работы перед
профессиональной камерой, отличная практика и всеобщий восторг. Они поняли, что
никто не знает, в какой момент и кого крупно возьмет камера. Нужно быть
идеальным во всем и всегда. И с другой стороны, когда танцуешь вживую – это
двухминутное счастье. А здесь мало того, что несколько дублей делается, так
потом эту запись могут увидеть все, где бы они ни находились. Ощущение открытия
аудитории – это тоже очень интересно. Онлайн трансляции позволяют многократно
посмотреть концерт самому, показать друзьям, вернуться к этому спустя хоть 90
лет. Это - новое ощущение времени. И в этом есть свой позитив и для
исполнителей, и для руководителей.
Оргкомитет проекта «Будь
с городом» выразил благодарность за участие коллективу и руководителю. «Ваша
помощь – это неоценимый вклад в развитие социальных инициатив в нашем городе.
Добрые дела не остаются незамеченными. Ваш пример показателен и очень ценен.
Искренне желаем вашему делу процветания и благополучия», - написал в
благодарственном письме руководитель проекта А.С. Хачатрян.
«Эльдорадо» на сцене –
это всегда история и полное погружение в тему. Ребята выступают как юные
актеры, поэтому «Эльдорадо» часто приглашается на большие концерты, где
коллектив работает на самых известных профессиональных площадках с популярными
музыкантами, актерами и режиссерами.
Также в прошлом году
«Эльдорадо» активно участвовал в конкурсах. За один 2020 год
танцевально-спортивный клуб получил три награды высочайшего уровня. Это
Гран-при первого международного онлайн конкурса спортивного бального танца
«Golden Ball» и Гран-при международного онлайн-конкурса для хореографических
коллективов творческого движения «Вдохновение», а также специальный приз
«Лучший номер в бальном танце» на втором международном конкурсе
хореографического искусства «Ритмы горизонта». Вместе с Натальей Седовой к
победе юных танцоров привели тренер Виктория Киннер и балетмейстер Константин
Архипкин.
Как всегда, не обходились
без «Эльдорадо» и гатчинские мероприятия. Коллектив подготовил душевный
онлайн-концерт к Дню пожилого человека. В январе нынешнего года участвовал в
съемках фильма-концерта «Дороги», посвященного освобождению Гатчины. Фильм
снимался режиссером Гатчинского ДК Сергеем Хацкевичем. Съемки были не простыми.
Артисты играли в условиях, приближенных к боевым: мерзли, как в реальности,
ездили на открытом грузовике по Гатчинскому району. После успешной премьеры
участники фильма «Дороги», руководители и воспитанники клуба «Эльдорадо» были
награждены Благодарностями комитета по культуре и туризму Гатчинского района.
Новый год принес новые
успехи. Прекрасные результаты показали танцевальные пары на соревнованиях
гран-при «Кубок Адмиралтейского района Санкт-Петербурга». Первое место
завоевали Кирилл Филимонов и Ольга Белякова, Янина Степошина, Макс Ефимов и
Вероника Фадеева. Второе место у дебютантов Максима Смирнова и Арины
Тихомировой. «Серебро» и «бронза» - у Ивана Фомина и Марии Киннонен.
В первых числах февраля
клуб «Эльдорадо» стал трижды лауреатом первой степени Всероссийского конкурса
«Блистательный Петербург». Отличные результаты показали младшая, средняя группы
и группа основного состава современного танца. Причем, для многих ребят это
выступление стало дебютным.
- Мы приглашаем в
коллектив молодых, активных и креативных, - говорит Наталья Седова. - Мы
найдем, что предложить ребенку. Главное, чтобы у него было желание танцевать.
Наш коллектив продолжает сохранять многообразие танцевальных направлений. Здесь
и спортивный бальный танец, и огромный пласт сценической деятельности. Скучать
нам некогда: мы находим позитив во всем!