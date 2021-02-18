«Эльдорадо»: находим позитив во всем!

- Пандемия… Казалось бы, вся танцевальная жизнь должна была остановиться, мы должны загрустить. И мы загрустили, но только первый месяц, - рассказывает Наталья Седова. - К маю мы решили: прочь печали – пора действовать. Стали участвовать в различных онлайн-проектах. И вот он – парадокс! Если раньше преподавателей из Перми и Краснодара было не зазвать к себе в силу всего на свете, включая дальность и стоимость переезда, то теперь возможности Zoom для интернет-занятий позволяют раскрыть границы и бесконечно расширить географию общения. Это было классно! Потом началась непосредственно творческая работа. Казалось, куда с танцами – все закрыто. А оказалось, люди не сидят на месте и постоянно что-то выдумывают.

Танцоры «Эльдорадо» нашли себя в онлайн концертах и фестивалях. В условиях пандемии оказалось, что и в ограничительных мерах тоже можно найти плюсы. У «Эльдорадо» и раньше было очень много концертов, но в таких, как в прошлом году, коллектив еще не участвовал.

«Студенческая весна» – уникальный проект поддержки и выявления одаренных личностей среди студентов разных городов в прошлом году переформатировался в проект «СтудВеснаONLINE». Съемка проходила два дня в концертном зале «Колизей» и оставила яркий след в памяти участников: креативная сцена, компьютерная графика, свет и звук – реальная космическая история.

Также в онлайн формате гатчинские танцоры приняли участие в традиционном параде барабанщиц «DRUMпарад» 2020, посвященном Дню города Санкт-Петербурга. Он был фееричным и подавался в книгу рекордов Гиннесса как самое масштабное шоу. Оргкомитет праздника выразил благодарность руководителю Н.Н. Седовой «за подготовку и участие коллектива в праздновании 317-летия города Санкт-Петербурга в условиях пандемии».

Под занавес лета в Санкт-Петербурге коллектив участвовал в масштабном социально-благотворительном проекте «Будь с городом». Мероприятие проходило в пятый раз, танцоры «Эльдорадо» участвовали в четвертый, но в этот раз в прямом эфире в онлайн режиме.

- Два дня шла подготовка, потом черновая съемка, - делится Наталья Николаевна. - Для ребят, которые занимаются в любительском коллективе, это новый опыт работы перед профессиональной камерой, отличная практика и всеобщий восторг. Они поняли, что никто не знает, в какой момент и кого крупно возьмет камера. Нужно быть идеальным во всем и всегда. И с другой стороны, когда танцуешь вживую – это двухминутное счастье. А здесь мало того, что несколько дублей делается, так потом эту запись могут увидеть все, где бы они ни находились. Ощущение открытия аудитории – это тоже очень интересно. Онлайн трансляции позволяют многократно посмотреть концерт самому, показать друзьям, вернуться к этому спустя хоть 90 лет. Это - новое ощущение времени. И в этом есть свой позитив и для исполнителей, и для руководителей.

Оргкомитет проекта «Будь с городом» выразил благодарность за участие коллективу и руководителю. «Ваша помощь – это неоценимый вклад в развитие социальных инициатив в нашем городе. Добрые дела не остаются незамеченными. Ваш пример показателен и очень ценен. Искренне желаем вашему делу процветания и благополучия», - написал в благодарственном письме руководитель проекта А.С. Хачатрян.

«Эльдорадо» на сцене – это всегда история и полное погружение в тему. Ребята выступают как юные актеры, поэтому «Эльдорадо» часто приглашается на большие концерты, где коллектив работает на самых известных профессиональных площадках с популярными музыкантами, актерами и режиссерами.

Также в прошлом году «Эльдорадо» активно участвовал в конкурсах. За один 2020 год танцевально-спортивный клуб получил три награды высочайшего уровня. Это Гран-при первого международного онлайн конкурса спортивного бального танца «Golden Ball» и Гран-при международного онлайн-конкурса для хореографических коллективов творческого движения «Вдохновение», а также специальный приз «Лучший номер в бальном танце» на втором международном конкурсе хореографического искусства «Ритмы горизонта». Вместе с Натальей Седовой к победе юных танцоров привели тренер Виктория Киннер и балетмейстер Константин Архипкин.

Как всегда, не обходились без «Эльдорадо» и гатчинские мероприятия. Коллектив подготовил душевный онлайн-концерт к Дню пожилого человека. В январе нынешнего года участвовал в съемках фильма-концерта «Дороги», посвященного освобождению Гатчины. Фильм снимался режиссером Гатчинского ДК Сергеем Хацкевичем. Съемки были не простыми. Артисты играли в условиях, приближенных к боевым: мерзли, как в реальности, ездили на открытом грузовике по Гатчинскому району. После успешной премьеры участники фильма «Дороги», руководители и воспитанники клуба «Эльдорадо» были награждены Благодарностями комитета по культуре и туризму Гатчинского района.

Новый год принес новые успехи. Прекрасные результаты показали танцевальные пары на соревнованиях гран-при «Кубок Адмиралтейского района Санкт-Петербурга». Первое место завоевали Кирилл Филимонов и Ольга Белякова, Янина Степошина, Макс Ефимов и Вероника Фадеева. Второе место у дебютантов Максима Смирнова и Арины Тихомировой. «Серебро» и «бронза» - у Ивана Фомина и Марии Киннонен.

В первых числах февраля клуб «Эльдорадо» стал трижды лауреатом первой степени Всероссийского конкурса «Блистательный Петербург». Отличные результаты показали младшая, средняя группы и группа основного состава современного танца. Причем, для многих ребят это выступление стало дебютным.

- Мы приглашаем в коллектив молодых, активных и креативных, - говорит Наталья Седова. - Мы найдем, что предложить ребенку. Главное, чтобы у него было желание танцевать. Наш коллектив продолжает сохранять многообразие танцевальных направлений. Здесь и спортивный бальный танец, и огромный пласт сценической деятельности. Скучать нам некогда: мы находим позитив во всем!



